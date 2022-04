La jornada de protesta de 48 horas emprendida por la región imperial del Cusco contra el alza del costo de vida y combustible, como principales demandas, culminó con más de 3 mil turistas afectados y una estimación de 100 millones de soles en pérdidas económicas.

El paro ha representado un duro golpe al turismo y a la economía que se encuentran en un proceso lento de reactivación. La Cámara Regional de Comercio Cusco, estimó que el impacto económico por los dos días de paro asciende a 100 millones de soles en pérdidas.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo en Cusco, Rolando Mendoza, manifestó su preocupación por la afectación del paro a diferentes sectores del turismo e instó a buscar otros mecanismos para solucionar las demandas de los cusqueños.

“Son dos años de inactividad por la pandemia, estamos en un proceso de reactivación lenta y compleja. Es un perjuicio grande a la actividad turística que involucra a muchos sectores. Estamos hablando de más de mil agencias de viajes, cinco mil guías de turismo, siete mil porteadores que viven de esta actividad, alrededor de mil hoteles han frenado sus actividades. Pedimos empatía, todos compartimos la plataforma de lucha, es justa; pero busquemos consensos para encontrar mecanismos de solución intermedio, que no perjudiquen a un sector más que otros”.

El jefe del parque arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, informó que en estos dos últimos días esperaban recibir a 6 mil visitantes; sin embargo, ante los bloqueos de vías y la suspensión de las operaciones ferroviarias por el paro, solo 2900 turistas concretaron el sueño de conocer la maravilla mundial.

Más de 3 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, se vieron afectados esta semana por el paro de 48 horas que diferentes gremios acataron en el Cusco | Foto: Melissa Valdivia / El Comercio

TESTIMONIOS DE AFECTADOS

El último domingo, Ramiro Valenzuela, procedente del estado de Sinaloa, (México) llegó a Cusco junto a sus amigos. Tenían planificado visitar Machu Picchu, la Montaña de Siete Colores, el Valle Sagrado de los Incas, entre otros lugares turísticos. El gran obstáculo fue el paro que frustró todo su itinerario.

“Llevamos casi un año y medio planeando este viaje a Cusco, invertimos aproximadamente 2500 dólares por persona en pasajes, alimentación, tours, estadía. Venir de tan lejos y no poder conocer Machu Picchu, y los otros lugares es realmente triste. El paro afectó nuestras actividades en su totalidad, tuvimos que hacer gastos extras en hospedaje, traslados, no es justo, no se pensó ni priorizó el turismo”, refirió Ramiro Valenzuela.

Marco Coronel, otro joven mexicano también procedente del estado de Sinaloa, quedó varado en la ciudad y también tenía panificado conocer Machu Picchu

“El lunes 18 debíamos conocer Machu Picchu, traemos un itinerario, pretendíamos conocer otros lugares pero no se pudo, es un problema para nosotros porque todo está planificado”.

Otra situación similar vive María, turista procedente de Chile, quien llegó a Cuso para conocer la ciudadela inca, algo que no pudo hacer por causa de la paralización.

“Espero podamos conocer Machupicchu, hoy (martes) debíamos estar en Aguas Calientes, esta situación del paro afecta a los turistas, no podemos cumplir con nuestros tours. Hemos pagado bastante dinero para conocer estos maravillosos lugares, ahora solo hemos estado caminando por la plaza”, añadió.

La familia arequipeña Calderón llegó a Cusco para conocer todos los atractivos turísticos del Valle Sagrado de los Incas ubicado en Urubamba. Ahora deberán quedarse más días para concretar su anhelo.

“Tenemos que extender los gastos y días de estancia para concretar nuestros planes. Nos llevamos con la sorpresa del paro, queríamos visitar Maras y el Valle Sagrado (Urubamba) pero no pudimos hacerlo porque todo estaba bloqueado, nos quedamos por Cusco. Entendemos las demandas pero lamentablemente perjudican. Somos turistas nacionales pero los turistas internacionales se llevan una mala imagen y experiencia tras todo esto. Ojala el Gobierno dé las soluciones para evitar estas huelgas y no perjudiquen la economía ni el turismo”, contó Fernanda Calderón.

Por su lado, Paulo, representante de la agencia de viajes “Cusco Open Tours”, que brinda el servicio de City Tours en el centro histórico de Cusco y Sacsayhuamán, refirió que ante el paro optaron por restringir algunos sectores de visita, a fin de salvaguardar la integridad de los turistas.

La jornada de lucha, además, presentó ciertos disturbios, con grupos de manifestantes que arrancaron carteles y anuncios de negocios; otros lanzaron piedras a unidades vehiculares. Cinco personas fueron detenidas.

Centenares de turistas no lograron su anhelo de llegar hasta Machu Picchu por el paro regional de 48 horas | Foto: Melissa Valdivia / El Comercio

EVACUACIÓN DE TURISTAS VARADOS

El general de la VII Macro Región Policial de Cusco, Pedro Villanueva, informó que alrededor de dos mil turistas quedaron varados en Aguas Calientes, quienes luego de visitar el Santuario de Machu Picchu no lograron continuar su viaje a otros lugares de Cusco por el inicio del paro.

Otros prefirieron salir a pie optando por la ruta amazónica; ante esta situación la municipalidad distrital de Machu Picchu, empadronó a los turistas varados entre extranjeros y nacionales, a fin de concretar su evacuación.

“Nos solidarizamos con nuestros visitantes. Se realizó las coordinaciones con PeruRail, para la evacuación de los turistas. Hemos identificado a 600 visitantes, se ha hecho las gestiones para que los trenes salgan esta tarde (martes 19) y ellos puedan continuar con su viaje”, aseveró el regidor distrital de Machu Picchu, Jhon Villagra. Mientras tanto, Ferrocarril Trasandino (Fetransa), concesionario de la vía férrea, anunció la reanudación de sus operaciones desde esta noche.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

El Gobierno oficializó la creación de la mesa técnica de diálogo para el desarrollo de la región de Cusco, instancia que será dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este grupo de trabajo tiene 180 días hábiles, es decir hasta setiembre, para plantear propuestas ante las demandas de la población.

Los diferentes gremios cusqueños refieren que durante los dos días de lucha concretaron la fecha de llegada del presidente Pedro Castillo (viernes 22) e instalación de mesas de trabajo (jueves 21).

Además, aseguran que se mantendrán vigilantes sobre el cumplimiento de sus demandas; caso contrario, una huelga indefinida sería la otra alternativa a optar para ser atendidos.

“Hemos tenido resultados importantes. El Gobierno se está obligando a que el jueves y viernes instalen las mesas de trabajo, el presidente de la República estará para atender la plataforma de lucha”, indicó José Mauro Marocho, presidente de la Asamblea Regional de jóvenes.