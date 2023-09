Una patrulla de las fuerzas del orden fue emboscada por una columna terrorista mientras realizaba acciones de control territorial en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en el distrito de Putis, provincia de Huanta, Ayacucho, la madrugada del 4 de setiembre. Dicho suceso dejó cuatro fallecidos miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA); tres heridos, entre ellos un efectivo de la Policía Nacional; y, al menos cuatro heridos civiles.

Según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA), durante el enfrentamiento se logró abatir a dos delincuentes terroristas del Militarizado Partido Comunista del Perú, compuesto por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con mafias de narcotráfico, que cayeron con su armamento de largo alcance. Hasta el momento, no se conoce la identidad de estos. Pedro Yaranga, especialista en temas subversivos y analista en seguridad, aseguró que la emboscada se dio durante una operación contra el tráfico de drogas.

Los cuatro fallecidos son Tte. EP Michael Bazán Peche, SO1 EP Amderson Arrigoila Huanaco, SO3 EP Dani Cayahua Condori y Sgto1 EP Fermín Arroyo Guzmán. Sus restos fueron trasladados durante la tarde del lunes desde Putis hasta Huamanga para la necropsia de ley. Durante el día, los deudos se mantuvieron reunidos en el cuartel de Huanta y esperan que hoy puedan velar a sus familiares en la misma ciudad. En cuanto a los heridos de las FFAA se trata de Tco3 PNP David Fano Buitrón, SO2 EP Martin Mamani Llavila y SO3 EP Teodoro Morote Mendoza. Estos fueron llevados a diversos centros de salud cercanos.

Llegan heridos al hospital de Huanta (Ayacucho) de la emboscada terrorista en Putis.

Fallecidos:

Tnte EP Michael Bazán

SO1 EP Huánuco Arrigoila

Sgto Ree Fermín Arroyo

PNP David Fano Buitrón.

De la presencia terrorista ya se había alertado. Quien responde por este error? pic.twitter.com/9asjn1jNjP — Pedro Yaranga (@Pedro_vrae) September 4, 2023

La presidenta Dina Boluarte extendió sus condolencias a los familiares: “mis más sentidas condolencias a los familiares de los cuatro valerosos miembros del Ejército fallecidos en Putis, Ayacucho, durante un enfrentamiento con narcoterroristas”. Añadió que “rechazamos enérgicamente el accionar subversivo y ratificamos nuestro firme propósito de luchar por la pacificación del país”.

David Pacheco, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, indicó que según la información preliminar recolectada por la institución, además de los miembros de las Fuerzas Armadas, serían al menos cuatro civiles heridos. Agregó que cuatro heridos fueron derivados a los centros de salud de San José de Secce y Putis. El lunes por la mañana, la Defensoría hizo un llamado a la Dirección Regional de Salud para el desplazamiento de ambulancias y de personal de salud hacia dichos distritos y mantenerse alerta frente a la presunta evacuación de otras personas de dicha zona.

Por su parte, la directora del Hospital de Huanta, María Elena Márquez aseguró a Infopaís que hay varios heridos, pero solo dos habían llegado a su hospital. Uno con politraumatismo, con tres heridas de bala en la cabeza, abdomen y pierna; y, el segundo con impacto de bala en la ingle y perforación de vísceras. “No podemos dejarlos acá. Van a ser derivados, una vez estabilizados, al Hospital Regional de Huamanga”, sostuvo.

#Ayacucho Acompañamos a familias de miembros del @EjercitoPeru que perdieron la vida en enfrentamiento con columna terrorista en #Putis. Verificamos cumplimiento de protocolos y actuación de @FiscaliaPeru, para permitir la pronta entrega de los cuerpos a las familias dolientes. pic.twitter.com/B4QYO2IlmE — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 4, 2023

Tras la emboscada, el CC.FF.AA indicó que se intensificaron las operaciones en la zona con la finalidad de identificar y capturar a los terroristas implicados. Dada a la dimensión de la emboscada, se presume que los culpables serían los integrantes de la fuerza principal de los remanentes, explicó Pedro Yaranga, pues ‘Chato Mendoza’, quien fue integrante de la misma cúpula terrorista, habría estado presente.

Zona clave manejada por narcoterroristas y posibles errores tácticos

El distrito de Putis es, desde hace muchos años, una zona importante para el narcotráfico. Es un distrito en la sierra que sirve de puerta de entrada a la selva alta. Putis es un corredor de narcotráfico: sale gran cantidad de droga del Vraem y entra gran cantidad de insumos químicos, explicó Yaranga. Agregó que no hay presencia policial ni de autoridades.

En esa línea, el exministro del Interior, Rubén Vargas, sostuvo que Putis es una ruta “absolutamente conocida de tráfico de drogas. Es una ruta de salida de la parte norte-centro del Vraem”. Es parte de los territorios que el grupo terrorista controla y cobra por el paso de drogas, “Putis es una zona que el grupo terrorista domina a la perfección porque ha estado presente desde los años 80″, señaló.

En cuanto a la zona de la emboscada, Yaranga explicó que ya se había advertido sobre presencia terrorista en la zona y atribuyó como un error de planificación el operativo. “Después de la captura del camarada ‘Carlos’, que fue en esa misma dirección pero cerca a Huanta, el grupo de los remanentes había enviado una o dos columnas terroristas ahí, entre Putis y Santillana”, dijo. “Eso ya se había advertido, el Ministerio de Defensa ya sabía. En este caso es un craso error que hayan planificado un operativo antidrogas, pues iban a eso cuando los han emboscado. Ya se había advertido que en esa zona debían tener cuidado”.

Recordemos que el camarada ‘Carlos’ fue capturado en junio de este año en Huanta y ha sido el autor de diversas masacres en la zona. ‘Carlos’ y ‘Chato Mendoza’ fueron los sospechosos de haber dirigido el ataque en Natividad, distrito de Pichari, provincia La Convención, Cusco donde emboscaron y asesinaron a siete policías. En el 2021, ‘Carlos’ encabezó la columna que asesinó a 16 personas en Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, Junín. Ambos terroristas, según un informe publicado por este Diario a inicios de año, pugnaban por escalar posiciones bajo el mando del cabecilla ‘José’.

Sobre el enfrentamiento, Vargas aseguró que toda emboscada parte de un error que comete la otra parte; ya sea un error a partir del manejo de información o una rutina que se sigue de manera descuidada o filtración de información. “Para que el grupo terrorista haga una emboscada debe tener una información privilegiada de que iba a pasar la patrulla. Por donde lo mires es un descuido absolutamente inconcebible, considerando que tenemos 40 años de lucha antiterrorista en el Vraem”, dijo.

Agregó que se debe analizar si el trabajo que se desarrolla en el Vraem, en cuanto a lucha antiterrorista y antidrogas, está bien y está funcionando y replantear estrategias. “Este gobierno no tiene idea de que hacer en el Vraem. Ahí el principal problema es el narcotráfico y el control ahí sigue a cargo de las Fuerzas Armadas, la Policía antidrogas no puede actuar sin pedir permiso. Así no se puede luchar contra el narcotráfico”, declaró.