Guillain-Barré: todo lo que debe tener en cuenta sobre este síndrome

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente que hace que el propio sistema inmunológico dañe el sistema nervioso y la persona afectada sienta debilidad muscular.

Los principales síntomas del Guillain-Barré son debilidad o falta de fuerza, hormigueo en las manos y pies, así como dolor muscular generalizado.

"Las personas pueden tener dificultad para caminar rápido o correr, así como dificultad para hacer algún esfuerzo con la mano como abrir una botella. Esto puede progresar hasta no poder caminar y quedarse postrado en cama", explicó la neuróloga Peggy Martínez Esteban, integrante de la comisión de expertos de Ministerio de Salud (Minsa) que está evaluando los casos de Guillain-Barré en la región Piura.

-¿Por qué se presentan más casos en esta temporada?-



La mayoría de los casos de Guillain-Barré que se registran en el país están asociados generalmente al cambio del clima, y es por este motivo que están asociados a una infección respiratoria o digestiva que se presenta una a dos semanas antes del síndrome. Es importante recalcar que este síndrome no es contagioso.

"En la costa estamos ingresando al invierno, y este proceso conlleva a que se incremente el brote del síndrome. El año pasado, en esta época, solo tuvimos 52 casos en La Libertad, y todos se revirtieron porque fueron tratados inmediatamente", dijo la ministra de Salud, Zulema Tomás, a El Comercio. El año pasado hubo, en todo el año, 350 casos de Guillain-Barré, añadió Tomás.

Entre las complicaciones del Guillain Barré se encuentran, por ejemplo, llegar a una parálisis parcial o total. Esto es variable y podría requerir la atención en un hospital de alta complejidad. La recuperación puede demorar varios meses. Lo más importante es recibir el tratamiento dentro de las dos primeras semanas de inicio del síndrome.

-Regiones y número de casos-



Hasta el cierre de esta nota, son 117 los casos probables de síndrome de Guillain-Barré que se han presentado en las dos últimas semanas en el país. Los reportes, sin embargo, son variables. "Esperamos anualmente entre 300 casos. Estamos en la semana 22-23, y hemos visto que desde la semana 22 hubo un aumento y esta semana se ha duplicado", añadió la ministra Tomás. Ayer, en la región Piura, explicó que esta situación se trata de un brote.

► Piura: 38 casos hospitalizados / 2 muertos

► La Libertad: 21 hospitalizados / 1 muerto

► Junín: 37 hospitalizados

► Lambayeque: 5 hospitalizados

► Cajamarca: 6 hospitalizados

► Lima: 28 hospitalizados

"El Minsa está en alerta epidemiológica y se ha presentado el proyecto para que se dé la alerta sanitaria. Estamos en el proceso de elaboración", refirió la titular del Minsa.

-Brote y no epidemia-



"No es una epidemia, estamos ante un brote de casos atípicos y con síntomas no habituales como el adormecimiento en los miembros superiores con evolución de 3 a 4 días", dijo este sábado Pilar Mazzetti, directora del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).

Por otro lado, Mazzetti agregó que en el 2018 se tuvo más de 300 casos. "El síndrome de Guillain Barré se presenta en todo el Perú, todos los años, en todas las regiones y el promedio en cada región son 20 casos", dijo en diálogo con RPP.

-¿Qué tratamiento requiere el Guillain-Barré?-



El Minsa informó que los tratamientos que se brindan en el país para el Guillain-Barré son las plasmaféresis o tratamiento con inmunoglobulina.

La plasmaféresis consiste en retirar y eliminar los anticuerpos de la sangre. El segundo se da cuando los pacientes reciben una especie de suero con anticuerpos que son buenos para el organismo. Es importante acudir a un centro de salud apenas aparecen los síntomas, pues así se recibirá un tratamiento oportuno y se disminuirán las secuelas que pueda dejar el síndrome.

-Recomendaciones-



La prevención es lo más importante para evitar el síndrome, por lo que el lavado de manos es fundamental, así como consumir alimentos hervidos. "La vacunación es una de las herramientas más seguras de la salud pública y prevendrá los procesos respiratorios", dijo la ministra a este Diario. Recomendó a las personas que presenten síntomas de Guillian-Barré llamar al 113.

