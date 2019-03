El ABC de #EstamosHartas: ¿Qué es el feminicidio?

Dicen que lo que no se nombra no existe. El ABC de #EstamosHartas es un espacio que busca contribuir a aclarar los fenómenos que explican la violencia contra la mujer y la desigualdad de género. Conoce aquí en qué consiste el delito de feminicidio, ingresa a nuestro ABC e infórmate del resto de conceptos.

149 feminicidios y 304 tentativas de feminicidio ocurrieron el año pasado (2018) en el Perú, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En los primeros dos meses del 2019, ya son 27 mujeres asesinadas (hasta el 22 de febrero, eran 26 según la Defensoría del Pueblo). De toda la gama de violencia contra la mujer, esta es la más cruenta manifestación.

1. ¿Qué es el feminicidio?

El feminicidio es el acto de matar a una mujer por el solo hecho de serlo. Es decir, por razones vinculadas a su género. El término fue creado y desarollado por Diane Russell, socióloga sudafricana, en su libro “Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres”.



2. ¿Basta que un hombre mate a una mujer?

No. Si un hombre en exceso de velocidad atropella a una mujer y esta muere, sería un homicidio culposo. Si un ladrón mata a una mujer para robarle su cartera, sería un robo seguido de muerte. Que la víctima sea mujer no lo hace automáticamente un feminicidio.



3. Entonces, ¿qué sí sería un feminicidio?

La clave está en el contexto. El feminicidio ocurre en escenarios de desigualdad de poder entre hombres y mujeres. La violencia se utiliza como un instrumento para controlar y mantener subordinada a la mujer. El agresor la mata por razones vinculadas a creencias machistas sobre cómo deben ser las mujeres: sumisas, obedientes, leales, puras, delicadas, etc. Cuando la víctima no cumple este rol, el feminicida la agrede como una forma de castigo.



4. ¿Por ejemplo?

Cuando la víctima termina una relación sentimental o se niega a tener relaciones sexuales con él, el feminicida la mata bajo la creencia machista de que la mujer debe obedecer porque es “propiedad del hombre”. Sucede en casos de violencia familiar, acoso, hostigamiento, abuso de poder, confianza o autoridad, o cualquier otro contexto de discriminación contra la mujer. El feminicidio no sólo atenta contra la vida de las mujeres, sino contra su derecho a la igualdad.



5. ¿Siempre el feminicida es la pareja?

No siempre. Aunque en el 80% de los casos, según la fiscalía, el denunciado es la pareja o ex pareja que la mata por celos o por terminar la relación (feminicidio íntimo), el agresor puede no conocer a la víctima.



