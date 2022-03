El ministro de Salud, Hernán Condori, negó este miércoles haber dicho antes que el agua arracimada o Cluster X2 “tenga propiedades curativas”, en alusión a un video difundido en sus redes sociales, donde promocionaba este producto mencionando sus bondades para la salud. El titular del sector respondió así durante la sesión de interpelación, donde debe responder 17 preguntas de dos pliegos interpelatorios.

MIRA | Hernán Condori dice que investigó propiedades del agua arracimada en Google y asegura que no la recetó a pacientes

“En ningún momento he mencionado que el producto tenga propiedades curativas, es decir, que con su solo consumo pueda revertir algún tipo de enfermedad, por dicha razón, una vez más reitero, que no he prescrito ni comercializado el mencionado producto; sin embargo, el mismo sí cuenta con registro sanitario de la Digesa emitido en setiembre del 2017 expedido por la Digesa del Minsa”, señaló Condori en la primera parte de su presentación.

“Este producto es solamente agua, no es un fármaco y sí tiene autorización de la Digesa”, subrayó.





En la sesión de interpelación también se le preguntó, cuál fue su fuente científica para decir en sus redes sociales que “nosotros nacemos el 100% de agua arracimada y conforme van pasando los años se va perdiendo este tipo de agua”.

Al respecto, Condori dijo que desea cerrar este capítulo y que difundió el tema en un círculo familiar, “por el tema de la salud de un familiar muy cercano que tiene una enfermedad terrible, nada más, a quien ya la ciencia que nosotros hacemos no va a ayudarlo”.

“Me cuestionan por eso, me piden la bibliografía, yo preguntaría: cuando compraron la ivermectina como tratamiento para la lucha contra el COVID-19, dónde estaba el fundamento científico (..) hoy en el almacén del Cenares tenemos miles y miles de frascos de Ivermectina, dinero invertido guardado allí”, señaló.

LEE MÁS | Hernán Condori renunciará al cargo de ministro de Salud si descubren que recetó agua arracimada

En otro momento, admitió como “información inexacta” cuando dijo que el producto contaba con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés), “pero sí es verdad que es un producto fabricado en los Estados Unidos”.

Hace solo dos semanas, Condori seguía dando crédito a esta sustancia basado en bibliografía que, según dijo, encontró en Google.

“Me presentaron el producto, entré a Google, investigué, hay bibliografía. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular”, respondió al ser consultado sobre el tema durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Parlamento.

¿Qué dijo Digesa?

La Digesa informó en su momento en un comunicado que el producto Cluster X2 “cuenta con Registro Sanitario desde el 18 de septiembre del 2017″, como “bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano”, pero no como medicamento.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO