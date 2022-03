Conforme a los criterios de Saber más

Ex ministro de Salud y expertos en el tema respondieron 4 preguntas hechas por El Comercio en relación a temas ligados al sector salud: como la vacunación, una posible cuarta ola, protocolo para el retorno a clases, entre otros. Ellos mostraron su preocupación por la presencia de Hernán Condori al frente del Ministerio de Salud. Este funcionario hoy será interpelado en el Congreso.

El exministro de salud, Óscar Ugarte; el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo; y el médico e investigador de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta-Tristán expresaron su preocupación por la presencia de Hernán Condori como jefe del Ministerio de Salud (Minsa).

EN VIVO: Congreso de la República interpela a ministros Hernán Condori y Ángel Yldefonso este miércoles 16 de marzo

1. ¿Cómo evalúa el avance de la vacunación con la tercera dosis y la labor del Minsa al respecto?

Óscar Ugarte: Creo que una buena parte de la población y las propias autoridades del Minsa están con la idea de que dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 son suficientes. Es por eso que tenemos un porcentaje tan alto de personas sin la tercera dosis. Además, las vacunas que teníamos, que compramos en el primer semestre, se están venciendo. Más o menos dos millones de vacunas de AstraZeneca y como seis millones de Sinopharm podrían vencer este fin de mes. Hay necesidad de aplicar la tercera dosis, tenemos las vacunas, pero no se están aplicando y se están perdiendo por vencimiento. Es una situación sumamente crítica.

Raúl Urquizo: La cobertura de la tercera dosis es bastante pobre. Incluso, hay cerca de 15 regiones que tienen el 60% de vacunados con dos dosis. Hay que recordar a la población que la única garantía para no enfermarse gravemente y morir producto de la pandemia es a través la tercera dosis de la vacuna. Esta es una de las razones por las que el Colegio Médico del Perú se siente desalentado con el accionar del actual ministro, que no brinda soluciones. Vale decir también que los porcentajes de vacunación a menores de 5 a 12 años son bastante deficitarios. El número de dosis es insuficiente, sobre todo en provincias. En otras palabras, hay una total desorganización.

Percy Mayta-Tristán: Lento, parece que ya no es prioridad del Gobierno. Desde el cambio de gestión se ha reducido el impulso a la vacunación, se ha cambiado al equipo técnico y aún nos falta avanzar en población infantil. La meta propuesta de 85% con dos dosis a diciembre muestra que ya no es prioridad en el Minsa, y eso nos preocupa como médicos.

2. ¿Qué medidas preventivas debe tomar el Minsa para enfrentar una futura cuarta ola?

Óscar Ugarte: Antes que nada, tiene que haber un cambio de lógica. El Minsa está con la lógica de como la tercera ola está bajando, hay que liberalizar todo. Por eso se han reducido las restricciones en los aforos, y desde el Minsa hay quienes ya están hablando de eliminar el uso obligatorio de las mascarillas. Bajar la guardia ahora nos puede pasar luego la factura mediante un recrudecimiento de la tercera ola o una cuarta. Recordemos que en Europa así ha pasado, y han experimentado cuarta, quinta y hasta sexta ola.

Raúl Urquizo: Primero, aumentar la velocidad de la vacunación. Llegar a un 80% de la población en general vacunada. Segundo, seguir supervisando el uso de la mascarilla y el cumplimiento del distanciamiento. Algo en lo que no estamos de acuerdo es que se abran los aforos al 100% en negocios en el ámbito nacional. Nos parece una irresponsabilidad del ministro. No estamos preparados aún.

Percy Mayta-Tristán: No podemos asegurar las características de una cuarta ola, pero con seguridad no serán como las dos primeras porque la mayoría de la población peruana ya tiene inmunidad por la vacuna o infección. Lo importante para evitar muertes en las siguientes olas, al conocimiento de hoy, es que los vulnerables tengan su tercera dosis. En este punto todavía hay un reto. Lo ideal es que los próximos brotes no saturen el sistema de salud y no se descuide la atención de otras enfermedades que han sido relegadas durante la pandemia.

3. ¿Cuál es el riesgo de que Hernán Condori siga como ministro de Salud y cuál debería ser el perfil idóneo de quien ocupe este cargo?

Óscar Ugarte: El riesgo es que se mantenga esta situación en la que el Minsa parece no tener norte. Eso trae como consecuencia la desmoralización de los propios funcionarios y, en general, una parálisis que no permite retomar las cosas más elementales, como la vacunación, el fortalecimiento del primer nivel de atención y el manejo de otras enfermedades. [...] Cuando falta experiencia y preparación en un cargo tan importante como un ministro de Salud, aparecen los gestos demagógicos que no ayudan en nada a la salud pública, sino que generan condiciones de retroceso.

Raúl Urquizo: Tenemos bien claro cuál debe ser el perfil de un ministro de Salud. Al margen del color político, debe tener experiencia en materia de salud, gestión, debe ser un líder al cual nosotros y la población podemos tener confianza. Al tener un ministro que no tiene esas características, se genera un desaliento enorme. En el 2020, Condori fue nombrado director regional de Salud de Junín, pero duró seis días en el cargo porque no cumplía criterios de idoneidad, es decir, no tenía el perfil. No cuesta imaginar ahora su situación como ministro. Tiene antecedentes.

Percy Mayta-Tristán: El liderazgo y credibilidad del ministro son necesarios, no solo para que la población siga las medidas que se implementen contra la pandemia, sino que el mayor riesgo es que se vuelva a dejar de lado el sistema público de salud y no aprendamos la lección de que es necesario mejorarlo. Es responsabilidad de este gobierno hacer el cambio, y con este ministro lo veo imposible, porque no convoca, sino divide, y no tiene credibilidad ante la población y los profesionales de la salud. Se necesita un ministro con experiencia en gestión, capacidad de convocar y de servicio a la población. Que priorice la salud pública, el primer nivel de atención, el respeto por los pacientes y que tome en cuenta las evidencias para la toma de decisiones.

4. ¿Qué acciones debe emprender el Minsa en función del retorno a clases presenciales?

Óscar Ugarte: El Minsa ha elaborado los protocolos para el retorno a clases. Ahora debe supervisar que estos se cumplan; por ejemplo, que funcionen los servicios higiénicos y que se mantenga el distanciamiento social entre los alumnos. Eso requiere una adecuación que es responsabilidad del sector Educación pero que el Minsa tiene que inspeccionar.

Raúl Urquizo: La mejor estrategia es que los colegios sean centros de vacunación, porque ahí están los niños. Además, se debe fiscalizar que haya agua en las instituciones educativas por lo menos, si no, se los está exponiendo innecesariamente. También se puede promover la vacunación de casa en casa, en eso tenemos mucha experiencia con las enfermeras.

Percy Mayta-Tristán: El riesgo de infección en la comunidad educativa existe, ya sea por el transporte o en el mismo colegio. Lo que debemos evitar es que haya casos graves, ergo, el impulso del Estado debe estar en la vacunación de tres dosis para los adultos (docentes, administrativos y todo personal cercano) y asegurar las dos dosis de los estudiantes. Deben coordinar los establecimientos de salud con las escuelas de su jurisdicción para hacer campañas de vacunación.

VIDEO RECOMENDADO

Al quinto día de ocurrido el desastre ecológico, el daño abarca las playas de Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero, en el distrito de Ventanilla y sigue extendiéndose por el litoral.