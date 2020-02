A fin de que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) pueda presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento, la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Patricia Andrade, presentó hoy el plan de emergencia para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) del centro de estudios.

El 29 de octubre del 2019, la Unica se convirtió en la primera universidad pública del país que no superó satisfactoriamente la evaluación por parte de la Sunedu, quien le denegó la licencia institucional.

La Unica se convirtió en la primera universidad pública del país en no superar la evaluación por parte de la Sunedu. (Foto: GEC)

Esta casa de estudios funciona desde 1970 y cuenta con cuatro locales en Ica y tres filiales en Chincha, Nazca y Pisco. Tiene un total de 19.400 estudiantes, 897 docentes y 99 programas de estudio vigentes. Asimismo, durante el proceso de licenciamiento desistió de 68 programas.

Ante la denegatoria de la Sunedu, el pasado 13 de noviembre, el Minedu conformó una comisión técnica encargada de elaborar un plan de emergencia para el cumplimiento de las CBC por parte de la universidad. El plan, aprobado el 28 de enero de este año, señala una ruta para alcanzar estas CBC en un plazo máximo de un año y así el centro de estudios pueda presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento institucional

El pasado 13 de noviembre, el Minedu conformó una comisión técnica encargada de elaborar un plan de emergencia para el cumplimiento de las CBC por parte de la universidad. (Foto: Minedu)

“Una vez que se implemente el plan y se cumplan las CBC habrá un segundo proceso de licenciamiento”, indicó Andrade.

- Principales propuestas del plan-

► Modificar el estatuto y el ROF: la Sunedu encontró una débil articulación entre las 24 facultades y la administración central de la Unica. En el caso de las filiales este problema se agrava. Por ello, se requiere una reestructuración de la organización de la universidad, que debe ser planteada en el Estatuto y en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

► Reformular los documentos normativos, de gestión y planificación: la universidad cuenta con gran cantidad de documentos normativos y de planificación que no están alineados, no se cumplen, no están vigentes y no regulan lo requerido para el cumplimiento de las CBC, lo que genera problemas en la ejecución de los procedimientos. Ante esta situación, el plan de emergencia desarrolla medidas correctivas para 61 documentos, entre los que destacan el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, el Reglamento de Grados y Títulos, los planes de estudio, las políticas de investigación, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

► Mejorar los procesos: No hay un nivel de automatización necesario en el proceso de matrícula, el registro académico, el aprendizaje virtual, la gestión docente, la gestión de biblioteca y los pagos virtuales. Por ello:

El plan propone realizar un diagnóstico periódico del estado de infraestructura y de los equipos para identificar las brechas. También contempla que se cuente con procesos estandarizados para una buena gestión de mantenimiento de infraestructura. Se plantea priorizar las líneas de investigación e implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo de los proyectos, hacer uso del software antiplagio, ejecutar proyectos de investigación con financiamiento del canon, entre otros. Se propones estandarizar los criterios de selección docente: contar con un cronograma para la ratificación y promoción, aplicar una evaluación de desempeño que incluya la opinión de los estudiantes, entre otros. Se deberá contar con procesos automatizados para la matrícula, registro académico, aprendizaje virtual, gestión docente, gestión de biblioteca y pagos virtuales.

► Mejorar infraestructura y equipamiento: el Minedu informó que se han priorizado proyectos de inversión en las facultades de Ingeniería Civil, Obstetricia y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la filial Chincha. Además, se invertirá en la construcción del cerco perimétrico de la Facultad de Agronomía y en la remodelación de las instalaciones para el tratamiento de residuos sólidos y peligrosos de esta facultad y la de Medicina.

Vale precisar que el presupuesto para ejecutar el plan de emergencia asciende a S/11′891.013.

La viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Patricia Andrade, presentó hoy en Ica el plan de emergencia. (Foto: Minedu)

- Filiales -

► Chincha: la ejecución del proyecto de inversión para el mejoramiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la filial Chincha permitirá subsanar las observaciones en infraestructura. Se trata de una obra por impuesto de S/12 millones, cuya ejecución ha iniciado en octubre de 2019, y su culminación está programada para junio de 2020. Es necesario también implementar procesos relacionados con la gestión de seguridad, mantenimiento, servicios complementarios, de investigación, gestión docente y gestión administrativa.

► Nasca: aquí se requiere ejecutar acciones de mantenimiento y dotar de algunos equipos. También es necesario implementar procesos con en la filial Chincha.

► Pisco: esta filial contaba con un local propio, pero tras el terremoto del 2007 quedó inhabilitado por Indeci. Ante ello, se trasladaron a otro local donde siguen brindando el servicio educativo. Sin embargo, los ambientes no son los idóneos.

La universidad cuenta con un proyecto de inversión, el cual no ha sido priorizado en el plan de emergencia porque está paralizado por incumplimiento del contratista desde el 2011. En ese sentido, es necesario que durante la implementación del plan se evalúe el desistimiento de la filial, en caso la universidad no logre ejecutar el proyecto de inversión.

- Avances -

A fin de medir el avance la implementación del plan de emergencia, se establecieron cinco fechas claves donde la Unica tendrá que registrar una mejora en las CBC.

-24 de febrero: se debe haber puesto en marcha el sistema integrado de información.

-27 de marzo: se debe haber actualizado el Estatuto, ROF, reglamentos y planes específicos.

-30 de abril: se tendrá que haber aprobado los documentos normativos y de los planes.

-30 de junio: la Unica tendrá que contar con la actualización de los protocolos de seguridad de laboratorios y talleres.

-15 de enero: evaluación de la implementación del plan de emergencia.

