La directora del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) 9 de Octubre de Iquitos, María Vargas, ubicado en la ciudad de Iquitos, región Loreto, denunció que el colegio no cuenta con luz eléctrica debido a que las autoridades responsables no realizaron el pago correspondiente.

“Cómo es posible que la Dirección Regional de Educación no haya pagado el servicio de luz. Además, somos el único CEBE a nivel nacional y en la región que estamos haciendo clases semipresenciales en una zona urbana. No es posible. ¿Cómo voy a dar condiciones al estudiante con discapacidad si no tengo el servicio de luz? ¿Cómo van a tener las condiciones mínimas los estudiantes en las aulas?”, aseveró a RPP Noticias.

De acuerdo a Wilson Upiachiwua, responsable de la seguridad del colegio, fue cerca de las 2 a.m. que trabajadores de la empresa de luz Electro Oriente restringieron el servicio de energía eléctrica aduciendo falta de pago.

A raíz de esta situación, la directora Vargas indicó que tomará acciones. “Esto es un atentado contra la niñez, contra la educación y la persona humana. Vamos a ir a Fiscalía de prevención y a todos los entes encargados de ver este asunto. No es justo, el presupuesto es intangible. ¿Dónde esta nuestro presupuesto?, ¿por qué no pagaron los servicios?”, sostuvo.

Son un total de 17 escolares de inicial y primaria que acuden a la CEBE a recibir clases los martes y jueves. Además, la institución cuenta con impresora braille que asiste a otras sedes con material educativo para estudiantes con discapacidad visual.

