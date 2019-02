Gobierno Regional de Junín aprueba elaboración de 'currículo escolar regional'

Esta mañana, el Gobierno Regional de Junín dio luz verde a la elaboración del nuevo "diseño curricular regional" (DCR) dirigido a las escuelas de dicha jurisdicción. Esto, durante una sesión del Consejo Regional liderada por el gobernador Vladimir Cerrón.



En el encuentro, se aprobó por mayoría asignar una partida específica para la implementación del nuevo DCR en el presupuesto inicial de apertura (PIA) del 2020. Cerrón precisó a El Comercio que se ha estimado un monto de entre S/1 millón y S/2 millones para este propósito durante el próximo año, el cual servirá para imprimir nuevos textos, organizar campañas de difusión, entre otras acciones.



"Nuestro diseño curricular [nacional] actualmente es centralista, hispanohablante, urbano y etnocentrista, lo que es peor. Si nosotros no ponemos el lente ahí, vamos a seguir creando juventudes o generaciones con traumas de todo tipo [...] Se ha impreso una filosofía pragmática y neoliberal en nuestro currículo nacional", dijo el gobernador.



Asimismo, Cerrón indicó que el diseño del DCR estaría listo hacia agosto de este año, y que participarán en esta etapa "diversos intelectuales de la región Junín". Tras ello, agregó, la guía pedagógica regional será "puesta en consulta" con el Ministerio de Educación (Minedu) para su aprobación final.



−¿Dos currículos?−

Cuando planteó su iniciativa en enero último, el gobernador de Junín señaló que su nuevo DCR no reemplazaría al Currículo Nacional de Educación Básica, implementado en todo el país por el Minedu, sino que lo "reoordenaría" de acuerdo a las necesidades regionales.



Asimismo, precisó que su DCR contendría los siguientes puntos:



1. Enseñanza de la historia regional

2. Dictado de cursos de Filosofía, Historia, Economía Política, Geopolítica, etc

3. Recuperación de las horas de Educación Física

4. Forjadores de hombres críticos, con liderazgo y autonomía

5. Afianzar enseñanza medio ambiental

6. Enseñanza de investigación científica

7. Educación tributaria

8. Enseñanza de la lengua materna



En su momento, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, indicó a este Diario que priorizaría el diálogo con Cerrón. Agregó que el Minedu es el ente rector de la educación el país y no pueden convivir dos currículos distintos en una misma región, aunque descarto denunciar al gobernador ya que aún no había una "acción concreta".



Al cierre de esta nota, el Minedu no se había pronunciado sobre la decisión tomada por el Gobierno Regional de Junín.