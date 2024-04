El gerente de Imagen del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, Miguel Urbina, entorpeció el trabajo de un periodista cuando iba a entrevistar a la vicegobernadora Johana Cabrera, quien está a cargo durante la ausencia de Cesar Acuña.

El incidente ocurrió en la ciudad de Trujillo cuando el reportero del canal Sol TV se acercó a la funcionaria para entrevistarla, al término de una actividad oficial.

En el video se observa a Urbina empujando al reportero. Incluso se interpuso entre el comunicador y la autoridad para evitar que esta última brinde declaraciones. Finalmente, Cabrera accedió a dar una entrevista.

🚨Respeto para todos. El gerente de Imagen del Gobierno Regional La Libertad, Miguel Urbina, entorpeció bruscamente el trabajo de uno de nuestros periodistas cuando iba a entrevistar a la vicegobernadora Johana Cabrera, quien está a cargo durante la ausencia de Cesar Acuña. pic.twitter.com/UVSKqjhjus — Sol Tv Perú (@soltvcanal) April 4, 2024

El hecho ocurrió en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). La cobertura de esta información fue por invitación de los propios funcionarios del GORE La Libertad.

Al respecto, Miguel Urbina negó haber interferido en la labor del reportero de Sol TV y dijo que siempre brinda facilidades para las entrevistas, previa coordinación.

“Las facilidades las damos siempre, sino que yo te pido por favor –como a todos- coordinen conmigo antes, nada más. Tengo que salir rápido, pero bueno, coordinen conmigo y no hay ningún problema”, señaló.

“Amigo, yo no los he empujado. No me parece justo, lo sacas, pero no me parece justo”, añadió cuando el periodista le dijo que publicaría las imágenes.

Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) protestó por la actitud del gerente de imagen del Gobierno Regional de la Libertad.