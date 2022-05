El médico Augusto Chonate Vidarte fue separado del cargo como jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Las Mercedes de Chiclayo, región Lambayeque. La decisión se tomó luego que el galeno protagonizó un video, en el que aparece en aparente estado de ebriedad y obstaculizando el ingreso de pacientes al área de emergencia del citado nosocomio.

Fue a través de un video de TikTok que se dio a conocer esta denuncia, que luego se volvió viral el último lunes 16 de mayo y generó críticas hacia la labor que realizan los profesionales de la salud en el hospital Las Mercedes de Chiclayo. En imágenes difundidas por América Noticias se puede apreciar que Chonate Vidarte no permitió el paso de personas al centro de salud y les dice “no me empuje” mientras bloquea el ingreso.

Ante la denuncia de familiares de pacientes, personal de la Policía Nacional llegó hasta el nosocomio para retirar al entonces jefe de UCI del acceso al área de emergencia y agilizar la atención.

Médico fue denunciado en las redes sociales.

Exjefe de UCI se defiende

En su defensa, el médico Augusto Chonate aseguró que no estaba ebrio y que estaba bajo los efectos de un medicamento psiquiátrico. “Yo soy consumidor de medicamentos psiquiátricos. Lo que ha pasado es que me he intoxicado con los medicamentos que tomo en la noche, normalmente”, dijo.

Además, el galeno alegó que trabaja varias horas en el hospital en comparación a otros médicos de UCI. Esta información fue desmentida por el director del hospital Las Mercedes, Javier Serrano.

También la situación de paciente psiquiátrico que alega, tampoco ha sido comunicada a las autoridades del nosocomio, según el matinal. “No ha reportada nada”, señaló Serrano. Por ello, Augusto Chonate fue separado del cargo como jefe de UCI mientras dure la investigación administrativa.

El noticiero informó que en noviembre de 2021, el citado médico fue detenido por policías debido a que conducía en presunto estado de ebriedad. Fue director del hospital Las Mercedes y en el 2019, el Poder Judicial lo sentenció a cuatro años de pena suspendida y tres años de inhabilitación en el mencionado cargo por la sobrevaloración de equipos de rayos X.