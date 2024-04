Ambos ataques respondían a represalias por los operativos contra la informalidad en la vía que conecta ambas regiones. Pese a ello, seis meses después, esta ruta Abancay-Cusco finalmente tendrá pase libre para los colectiveros . Se trata de una de las 72 que aparecen en el proyecto de Listado de Rutas para la autorización del servicio temporal de transporte de pasajeros en automóvil colectivo, publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el pasado 15 de abril. Al tratarse de un proyecto, se dispuso el plazo de 15 días, que vencen el 7 de mayo, para recibir opiniones y comentarios antes de su aprobación definitiva.

Con ello se sella el último paso para habilitar completamente el colectivo en vías nacionales e interregionales del interior del país, legalizado por el Congreso en el 2020, pese a la amenaza que supone permitir el traslado de pasajeros en autos y minivanes sin características técnicas para movilizarse en carreteras.

Las 72 rutas unen distritos de 22 departamentos del Perú: Arequipa, La Libertad, Piura, Junín, Cusco, Lima regiones, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, Puno, San Martín, Tumbes, Amazonas, Loreto, Ayacucho, Ica, Pasco, Apurímac, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Moquegua. Los 10 primeros son precisamente los que concentran la mayor cantidad de accidentes de tránsito durante el 2022, aparte de Lima y Callao.

Por ejemplo, Arequipa, con 4.868 siniestros viales, cuenta con cuatro rutas para colectiveros: dos hacia San Antonio en Cañete (Lima), una a Moquegua y otra a Ica. De igual forma, La Libertad (4.325 accidentes) tiene 7 rutas, Piura (3.620 accidentes) 11 rutas y Junín (3.462 accidentes) tres.

Si solo tomamos en cuenta las víctimas mortales por accidentes, Piura es la región más peligrosa después de Lima y Callao. Solo en el 2022 murieron 363 personas por choques, volcaduras o atropellos. Le sigue Puno, que con 351 muertos en el 2022 ahora contará con 7 rutas de colectivos para conexión con otros departamentos. Precisamente, en la ruta Juliana - Cusco, hace poco más de una semana, el 12 de abril, 15 personas resultaron heridas por el choque de una minivan y un auto en la carretera.

Rutas con transporte formal de buses

El proyecto de Listado de Rutas indica que el requisito para que se definan las rutas es que no exista suficiente oferta del servicio M3 (buses interprovinciales). El Comercio solicitó al MTC información sobre los estudios de oferta y demanda que sustentan la falta de oferta formal, pero no respondieron .

“Es completamente falso que no hay buses interprovinciales. De Tumbes a Sullana y Tumbes a Talara hay 20 empresas que brindan el servicio. Le quieren dar la Panamericana Norte a los colectiveros, ni siquiera es zona rural. Otro ejemplo del engaño es la ruta Moche - Chimbote. El terminal de buses está precisamente en Moche, donde hay más de 28 empresas. No pueden decir que no hay oferta”, advierte Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT).

Ojeda cuestiona que el diseño de las rutas esté generando enlaces que hace que, en la práctica, se exceda los 250 km como máximo por ruta. “Están uniendo directamente Puno y Cusco, todo ese corredor está siendo entregado a los colectivos”, añadió. Asimismo, que se haya habilitado una ruta desde el centro del país hacia Chancay, donde dentro de unos meses empezará a funcionar el megapuerto más grande del país.

Aunque este listado es solo para la Ley N° 31096, que excluye Lima y Callao, la capital tendría un escenario similar debido a que existen seis proyectos de ley que buscan legalizar el servicio cuyo incremento es una de las razones del caos y desorden vehicular. De estas iniciativas legislativas, cuatro corresponden a Perú Libre, uno a Acción Popular y otro al Bloque Magisterial.

A esto se suma el respaldo de congresistas de Fuerza Popular a gremios de transportistas informales. Por ejemplo, el 10 de enero pasado, la parlamentaria Mery Infantes envío una carta al ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, para agenda una reunión con ella y con el presidente la Federación de Autos Colectivos del Perú, Wincler Delgado, a fin de conocer la situación del Listado de Rutas.

La reunión se hizo efectiva el 30 de enero. De hecho, entre noviembre y marzo pasado, Delgado visitó cuatro veces la sede del MTC para reunirse con distintos funcionarios y el mismo ministro. El transportista, que fue consejero regional de Jaen (Cajamarca), fue denunciado en el 2018 por peculado y por presunta violación sexual en el año 2019.

Además, el 15 de abril, la congresista Tania Ramírez se reunió con representantes de asociaciones de colectiveros, tal como indica el portal de Transparencia del Congreso. “Hablaron con el viceministro de Transporte, el director general de Fiscalización, Guillermo Martín Pacheco, y el director de políticas, Víctor Arroyo, que expresaron que entre hoy al miércoles saldría una edición extraordinaria. Las congresistas Tania (Ramírez) y (Patricia) Chirinos son las gestoras desde agosto, que vienen luchando y peleando para que salga el listado de rutas”, informó José Pedro Cruz, presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Transporte, en un audio que se difundió entre transportistas tras la reunión. Ese mismo día se publicó el proyecto de listado.