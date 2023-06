Fueron dos las avalanchas registradas la tarde este martes en el pico norte del nevado Huascarán, en la jurisdicción de la provincia de Yungay. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash. Hasta al cierre de esta nota las autoridades no reportaron daños a la vida y salud de las personas.

Lady Mejía, coordinadora del COER Áncash, indicó que la primera avalancha se reportó a las 12:50 pm, mientras que la segunda a las 2:30 pm. “Se trató de un desprendimiento de masa glaciar, aparentemente de hielo y nieve. Hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de daño, no ha llegado a la población cercana”, detalló.

En tanto, la ingeniera Marina Bustamante, jefa de la Oficina Regional de Defensa Nacional, sostuvo que, inmediatamente suscitado el evento, el Gobierno Regional dispuso que se traslade personal a la zona para hacer la verificación in situ de los daños y realizar las coordinaciones pertinentes con el gobierno local.

“Se convocó a una plataforma extraordinaria de Defensa Civil con todas las autoridades para, de acuerdo a los reportes, proceder con la toma de decisiones”, dijo.

Otro especialista del COER Áncash precisó que la Policía Nacional de Alta Montaña, una de las entidades de primera respuesta, ha reportado que en los poblados más cercanos al nevado Huascarán no se registraron daños. “Sin embargo, no se descarta de que algún ganadero haya ido a pastear a sus animales y pueda haber sido alcanzado por la avalancha. Eso se confirmará con el pasar de las horas”, agregó.

La plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional de Áncash, presidido por el Gobernador Koki Noriega Brito, vienen desarrollando una reunión extraordinaria ante la avalancha, suscitado en el pico Norte del Nevado Huascarán, en la provincia de Yungay con la finalidad de tomar medidas frente a esta emergencia.

El COER hizo un llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informado por los canales de comunicación oficiales. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Yungay señaló que no ha emitido ninguna alerta de evacuación, por lo que pidió a las personas esperar los reportes de Defensa Civil.

¿Qué habría pasado exactamente?

Patricio Valderrama, geólogo y especialista en gestión e investigación de desastres de origen natural, señaló que las avalanchas registradas esta tarde en el nevado Huascarán, en Yungay, no representan ningún peligro para la población, animales, granjas y obras aledañas a la zona. Dijo que, fuera de que se trata de un fenómeno natural, las de hoy no han sido de grandes proporciones.

“Hay que aclarar varias cosas, esta avalancha no representa ningún peligro. Es un fenómeno completamente natural. No ha sido una masa de hielo muy grande la que se ha desprendido”, comentó.

Valderrama explicó que cuando se desprendió el hielo, al caer golpeó la base del nevado, pulverizándose inmediatamente. Esto provocó un fenómeno denominado “nube de nieve”.

“Esta nube no tiene gran velocidad ni densidad, uno podría soportarla incluso estando parado. Pero debido a la pendiente y la distancia, (esta nube de nieve) ni siquiera se ha sentido en la parte baja del nevado”, agregó.

El experto hizo mención de que la zona donde ocurrieron estas dos avalanchas es la misma donde se registró el desprendimiento de roca y hielo de mayo de 1970, producto de un terremoto (7,9 de magnitud), y que sepultó la ciudad de Yungay.

“Ese desprendimiento causó la peor desgracia que hemos tenido en nuestra historia. Sin embargo, haciendo cálculos, el bloque desprendido en 1970 habrá sido mil veces más grande del bloque de hoy”, mencionó.

Por otro lado, Valderrama indicó que las avalanchas del día de hoy no forman parte de una serie de desprendimientos que seguirán ocurriendo. “No es la primera avalancha de varias, así no funciona. Se trata de un fenómeno que ocurre naturalmente. En cualquier momento”, añadió.

El riesgo de los glaciares en el Perú

A los enormes peligros que desencadenan los sismos de gran magnitud se suma el desprendimiento de glaciares, siendo Áncash la región más expuesta. Teniendo como contexto actual el calentamiento global, la situación se torna aún más crítica.

El Comercio dio cuenta en un informe del 2021 que, en los últimos 50 años, se ha perdido el 53% de la superficie glaciar del país. Aunque el aumento de la temperatura los ha hecho retroceder hacia las zonas altas de los nevados, la ubicación de las lagunas en Áncash pone en riesgo a las poblaciones asentadas en las zonas bajas.

Un movimiento brusco o un cambio de temperatura puede favorecer el desprendimiento de enormes bloques de hielo adheridos a la roca. Hasta el 2019 había 493 glaciares que cubrían una superficie de 431 km2.

Vale precisar que en toda la historia de Áncash han ocurrido más de 30 eventos catastróficos de origen glaciar. En dos escenarios el detonante fue un sismo.