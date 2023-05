Varios camiones cisternas formaron esta mañana una larga cola de más de dos kilómetros en la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, en Pisco, región Ica, para poder abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP).

Según reportes, desde el último sábado se viene registrando gran afluencia de conductores en diversos establecimientos a fin de conseguir este hidrocarburo.

“No hay baños, alimentos y tenemos que dormir en nuestros vehículos y esto no avanza, tenemos para unos dos días más”, dijo José Mamani a RPP Noticias, agregando que no pueden moverse porque pierden su lugar.

Desabastecimiento de GLP

Alrededor de 300 conductores de todo el país continúan realizando interminables colas en los exteriores de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, ya que temen no conseguir el denominado gas doméstico y, además, enfrentar el alza de precio.

Un despacho de Radio Nacional corroboró que los camiones provienen de las regiones Cusco, Arequipa, Apurímac, Puno y Huancavelica.

En los últimos días, el comportamiento anómalo del mar en el litoral obligó a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) ordenar el cierre de 88 puertos como medida preventiva.

La medida que finaliza el próximo jueves viene afectando todas las actividades en diversos puertos de la costa peruana y, por ende, impide el anclaje de barcos que trasladan el gas.