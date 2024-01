El Poder Judicial dictó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra el agente policial Joe Erik Torres Lovón por ser sindicado como el presunto autor de la muerte del joven de 22 años Rosalino Flores Valverde, fallecido durante las protestas antigubernamentales en Cusco, en enero del 2023.

El juez Leodan Cristobal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, concluyó que el Estado hizo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra la población y aceptó el requerimiento de la fiscal Mirela Coronel del Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las Protestas Sociales (Evicavit), que fue presentado el 1 de diciembre del año pasado.

#LoÚltimo El Poder Judicial, a través del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSN dicta 18 meses de prisión preventiva contra el SO PNP Joe Erik Torres Lovón por la muerte de Rosalino Florez Valverde durante protestas en el Cusco pic.twitter.com/0pmEwVL9Yq — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 6, 2024

Torres Lovón es procesado como el presunto autor del delito de homicidio calificado, en el contexto de delitos de violencia de derechos humanos.

Rosalino Flores Valverde, de 22 años y estudiante de gastronomía recibió más de 30 disparos de perdigón metálico por la espalda el pasado 11 de enero del 2023 y falleció 69 días después. Al agente policial se le acusa de haber efectuado esta ráfaga de disparos a una distancia menor de tres metros contra el joven cusqueño.

“El daño es inconmensurable, no solo para sus familiares. Su padre, madre, hermanos menores han sufrido de manera incalculable, indecible. (...)No fue un crimen aislado sino una respuesta estatal desproporcionada. No solo fue afectada la vida sino los derechos de las personas a manifestar su disconformidad”, dijo el juez Leodan Cristobal durante la audiencia de lectura de resolución, realizada desde la tarde de este viernes 5 de enero del 2024.

