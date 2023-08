El trabajo de revisión de títulos a nivel nacional se da luego de que el programa Punto Final revelara, hace un mes, que al menos siete docentes de la UGEL Ventanilla, en el Callao, habían presentado títulos falsos para ser contratados en escuelas públicas de los distritos de Ventanilla y Mi Perú. Tras esto, la misma UGEL junto con Minedu, Fiscalía y Contraloría iniciaron las investigaciones en dicha unidad. Sin embargo, al tener en cuenta la magnitud del problema, Minedu indicó que enviaría funcionarios a regiones para hacer una revisión de todos los títulos de manera aleatoria.

En dicha revisión se encontraron a 177 profesores que presentaron títulos falsos. “Los casos corresponden a las regiones de Áncash, Cerro de Pasco, Cajamarca, Junín, La Libertad, San Martín, Cusco, Callao, Huancavelica, Huánuco y Loreto. Los casos identificados corresponden a docentes que habrían presentado sus títulos y estos no contarían con el registro en la Dirección Regional de Educación”, dijo Minedu a El Comercio.

Patricia Andrade, ex viceministra de gestión pedagógica del Minedu, explicó que para llegar a una conclusión sobre los casos a nivel regional es necesario conocer si la elección de las 41 UGEL se hizo de manera representativa a la cantidad de UGEL y docentes a nivel nacional. Sin embargo, indicó, llama la atención que Moquegua sea una de las regiones con más casos porque, generalmente, tiene buenos índices de gestión. Además, que Lima no sea de las primeras al ser la región con mayor cantidad de UGEL y docentes.

Hasta el momento, Minedu ha presentado 177 docentes, no obstante, la dimensión del problema podría ser mayor ya que la investigación continúa. Cada UGEL, por disposición del ministerio, debe revisar los títulos de cada profesor. Minedu ha solicitado la copia de más de 90 mil títulos de docentes contratados con títulos de institutos superiores pedagógicos - los títulos que habrían sido adulterados - para hacer una verificación de estos con cada Dirección Regional de Educación (DRE), las cuales cuentan con el registro de los títulos certificados.

De encontrar culpables, Minedu explicó que las UGEL deben concluir los contratos e iniciar un proceso de investigación en la vía administrativa a todos los docentes que hayan presentado títulos falsos. Asimismo, se debe poner en conocimiento al Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

Sanción penal… Los profesores que resulten culpables pueden ser sancionados de diversas maneras. Según Aldo Cárdenas, abogado penalista del estudio Linares, el artículo 411 del Código Penal establece que el delito de falsas declaraciones en procedimientos administrativos tiene una pena no menor a un año y mayor a cuatro. En cuanto a los documentos falsos, el artículo 427 del Código Penal indica que la pena es de dos a cuatro años. Esto al ser documentos de carácter privado y no público.

¿Quién tiene la responsabilidad de revisar los títulos?

Los docentes investigados trabajaban en las escuelas bajo la figura de docentes contratados por expediente. Es decir, los profesores, de manera independiente, postulan a una UGEL para ser contratados anualmente; no son docentes nombrados en la Carrera Pública Magisterial. Para esto, deben presentar un expediente con los documentos que sustentan sus títulos académicos y experiencias. Luego, a los docentes contratados, se les verifica estos documentos en un “control posterior”.

Este control posterior, como dice su nombre, se hace luego de que son contratados y es, justamente, el proceso que estaría fallando. El Minedu indicó que dicha fiscalización es responsabilidad de las UGEL y DRE. Agregó que “se ha podido corroborar que no han estado realizando dicha función en los últimos años, por ello, algunos administrados han recurrido a esta mala practica ilegal y se han agenciado de grados académicos falsos para poder ser contratados”.

Sin embargo, especialistas consultados por este Diario para informes previos indicaron que hay dos problemas en el sistema que dan espacio a que esta mala práctica suceda. Primero, que las UGEL no tienen la capacidad, y por ende no se dan abasto, para hacer el control posterior. Segundo, que no existe un sistema unificado donde se pueda consultar la información de los títulos de institutos superiores pedagógicos; como sí existe el sistema de Sunedu para títulos universitarios.

En esa línea, Carla Gamberini, CEO de MásEducaciónPE, explicó que el control posterior es un trabajo manual y mecánico, cada expediente se debe analizar uno por uno. “Generalmente son dos o tres personas [en la UGEL] las que ven los expedientes de manera manual, miran miles de miles. Tenemos un sistema que se presta para que un expediente pueda ser falso o tener errores”, dijo.

Además, se debe tener en cuenta que hay más de 420 mil docentes trabajando en escuelas públicas del Perú, de los cuales casi la mitad son profesores contratados. Por otro lado, hay cerca de 230 UGEL a nivel nacional, por lo que se vuelve indispensable continuar con las revisiones.

Próximas medidas

Ante esta situación, el ministerio aseguró a El Comercio que se realizarán ajustes a la norma de contrato docente para exigir como requisito que, además del título pedagógico, se presente la resolución del registro del título emitido por una DRE. Asimismo, se está trabajando en una plataforma virtual que permitirá tener la información de todos los títulos pedagógicos y tecnológicos. Así, “las UGEL en todo el país podrán hacer la consulta en línea para que puedan corroborar la veracidad del grado académico que acredite el profesor”, expresó Minedu.

Por otro lado, sobre la revisión de títulos, de haber un caso sospechoso se debe iniciar la investigación y además trasladarla a Fiscalía.

Patricia Andrade sostuvo que se debe investigar y sancionar de manera firme de acuerdo a la ley y de manera ejemplar, para que no se siga haciendo. “Como sociedad tenemos problemas serios. A las personas no les importa falsificar sus certificados para enseñar a niños, niñas o adolescentes. Es como un médico que presente un título falso y opere a alguien, sería un escándalo; en este caso son personas que van a enseñar a los niños, de lo que depende el futuro”, expresó.

En cuanto a la plataforma virtual con un sistema unificado de información, indicó que debería ser la principal propuesta de esta gestión. “Es crucial para muchos fines, permite ordenar la información de docentes, mejores procesos formativos, de contratación, elección, etc.”, añadió.