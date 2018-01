Aunque el Ministerio de Agricultura firmó el 10 de enero un acta con los representantes de los productores de papa de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Junín, las protestas continuaron ayer en al menos tres regiones. Varias marchas y bloqueos de vías se han registrado en Junín, Huánuco y Arequipa. Los manifestantes –que protestan por los bajos precios de la papa blanca- advirtieron que no levantarán la medida de fuerza hasta que, por ejemplo, se declare en emergencia el sector agrícola y se refinancien sus deudas bancarias.

Al mediodía los agricultores de Junín y Huánuco bloquearon la Carretera Central, a la altura del óvalo de la provincia de La Oroya, y también pusieron piedras en los principales puntos de ingreso a la ciudad de Huancayo. Los manifestantes también se trasladaron al mercado de Chilca y arrancharon sacos de papa a los vendedores a quienes conminaban a sumarse al paro. Varios negocios cerraron sus puertas.

Los productores de papa también arrojaron 30 sacos de este alimento en la pista como medida de protesta. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al cierre de esta nota, varios tractores se habían apostado en el puente La Breña y en Quebrada Onda para interrumpir el tránsito vehicular.

Los huelguistas llamaron “traidor” al gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico, que firmó ayer el acuerdo para levantar el paro con el Ministerio de Agricultura. Ellos dijeron que el funcionario “no los representa”.

En Arequipa, los agricultores del Valle de Majes también protestaron por los bajos precios de la papa. Ellos realizaron una marcha por la Plaza de Armas de Arequipa y luego regalaron una tonelada de papas a los transeúntes.

El presidente de la Junta de Usuarios de la Pampa Majes, Nelson Martínez Talavera, reclamó por el poco apoyo que el Estado otorga a su sector. Él dijo que la importación de papa de Holanda y Bélgica está dejando en quiebra a los agricultores que no saben qué hacer con su producción. No obstante, las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura señalan que la importación de papa no llega ni al 1% respecto a la producción nacional.

-Pide sumarse al decreto de urgencia-

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, dijo que no sabía que los agricultores de su región se iban a sumar a la huelga. Informó que ha enviado un oficio al Ministerio de Agricultura para que las estrategias de compensación a los productores de papa también se apliquen en Arequipa.



“Hemos pedido que se nos incluya en ese decreto para que el Gobierno Regional de Arequipa compre la producción de papa de los agricultores. La adquisición se podría donar a los comedores populares o a los programas sociales”, apuntó Osorio.

Según el acta firmada el miércoles, el Gobierno emitirá un decreto de urgencia que permitirá la adquisición de excedentes de producción de papa mediante los gobiernos regionales de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Junín. Esto para la distribución del tubérculo en programas sociales y hasta por un monto de S/1,5 millones por región.

Esta medida ha sido cuestionada por el economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, quien señaló que se trata de una “respuesta del momento” de parte del Ministerio de Agricultura. Otros expertos como César Peñaranda (director del instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima) o Fernando Eguren (presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales) coincidieron en que el bajo precio de la papa blanca no se debe a la importación de este tubérculo sino a una sobreoferta.

Ambos especialistas señalaron que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura informar a los agricultores sobre el estado de las siembras para evitar que se sature el mercado con un solo producto. Según las cifras oficiales, el kilo de papa blanca se ha reducido en un 62% en el último año. No obstante, otras variedades como la papa amarilla gozan de buenos precios en el mercado.