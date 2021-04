Conforme a los criterios de Saber más

La muerte de Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, ha sido “un puntillazo en la yugular de los remanentes del grupo terrorista”, así lo definía hace unos días el especialista en temas subversivos, Pedro Yaranga, en una conversación con El Comercio. Pero, además, su deceso ha generado que el futuro del remanente de Sendero Luminoso sea incierto.

Tal como lo informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el segundo cabecilla del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) murió el 27 de enero del 2021 producto de una afección renal crónica que se agravó por las heridas que sufrió en el operativo del 29 de octubre del 2020 realizado en el sector denominado Banderita, distrito de Conayre, provincia de Huanta, Ayacucho.

Hoy el MPCP atraviesa una situación difícil tras la caída de uno de sus máximos cabecillas. Detrás de ‘Raúl’ existe una lista de nombres que podrían asumir el puesto que dejó el número dos, pero no todos —aseguran— están preparados para esa función.

Uno de ellos es alias ‘Antonio’, quien es el máximo cabecilla terrorista a nivel militar del MPCP y quien reemplazó al cabecilla ‘Alipio’. Este último fue el más sanguinario de la organización y fue abatido junto a Marco Quispe Palomino, alias ‘Gabriel’, durante la ‘Operación Camaleón’ llevado a cabo por las Fuerzas Armadas el 11 de agosto del 2013 en la comunidad de Pampas, ubicado en el distrito Llochegua, provincia de Huanta, en Ayacucho.

Desde entonces, ‘Antonio’ reemplazó a ‘Alipio’ y es responsable de varios asesinatos y emboscadas a policías en Ayacucho. A él, se le intentó capturar en un operativo en setiembre del 2015. En esa misma fecha, el Gobierno de Ollanta Humala anunció la caída de este cabecilla dándolo por muerto; sin embargo, se conoció que ‘Antonio’ seguía vivo.

Brigada Lobo contra alias ‘Antonio’

El 2 de setiembre del 2015 se llevó a cabo un operativo de las fuerzas de seguridad contra la columna del mando senderista ‘Antonio’ en el pueblo Virgen Ccasa, ubicado en la selva alta de Huanta, en Ayacucho.

De acuerdo con el periodista Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros, se trató de uno de los operativos de inteligencia más riesgosos. El grupo de operaciones especiales conocido como ‘Brigada Lobo’ logró presentarse como convincentes ingenieros civiles encargados de pagar el cupo exigido al terrorista ‘Antonio’, a quien se le hizo dos pagos.

En la siguiente entrega de dinero, la ‘Brigada Lobo’ planeó matar o capturar a ‘Antonio’. Para ello, el plan era que el grupo de acción encabezado por un ‘ingeniero’ (militar) y su enlace irían en una camioneta Hilux como piloto y copiloto.

‘Antonio’ (de sombrero) el máximo cabecilla terrorista a nivel militar del MPCP y quien reemplazó al cabecilla ‘Alipio’. (FOTO: El Comercio)

Asimismo, en la tolva iban ocultos dos hombres con armamento para cuatro, quienes esperaban la señal para salir y atacar. Un kilómetro atrás se encontraba otra camioneta bajo la misma modalidad como refuerzo. El detalle era que no se sabía con exactitud, contra cuántos senderistas se enfrentarían.

El operativo era dirigido desde el centro de operaciones en Pichari por el exviceministro de Defensa, Iván Vega; y el general EP César Astudillo. Además, cuatro helicópteros esperaban listos para despegar y acudir al combate.

A media tarde, las camionetas se acercaban al punto de encuentro y lo mismo hizo ‘Antonio’ acompañado de al menos 20 jóvenes senderistas bien armados y entrenados para enfrentar a las fuerzas especiales.

Pasada las tres de la tarde, el ‘ingeniero’ y el enlace se saludaron con ‘Antonio’ y los guardias que lo acompañaban. Se le entregó una mochila con en el dinero —alrededor de 50 mil soles— que supuestamente pagaba el Consorcio Vial Quinua como cupo. Se tomaron una foto y caminaron unos 300 o 400 metros mientras ‘Antonio’ revisaba la mochila en donde se encontraba la trampa: una cantidad suficiente de explosivos para herirlo o matarlo.

Luego de que ‘Antonio’ revisara la mochila y no encontrara nada anormal dejó ir al ‘ingeniero’. Este corrió con dirección a la camioneta y se encontró con su compañero, quien apretaba una y otra vez el botón del control remoto para hacer explotar la mochila.

El control remoto no hacía efecto, por lo que se acercaron por el camino donde se iba ‘Antonio’ y fue recién que la trampa explotó, pero sin saber los efectos de esta. Ahí empezó el sangriento fuego cruzado entre el grupo terrorista y la ‘Brigada Lobo’.

Los hombres ocultos en la tolva de la camioneta salieron armados y esto alertó a ‘Antonio’ y sus guardianes quienes empezaron a correr mientras denotaban los primeros disparos. Lo mismo hicieron las fuerzas especiales y vieron caer al cabecilla senderista.

Los disparos y el fuego no cesaron, durante ello ‘Antonio’ y su escolta aprovecharon el humo para lograr escapar del lugar.

La segunda camioneta que iba a un kilometro de distancia de la primera Hilux fue atacada por un grupo de senderistas que aguardaba en la carretera hiriendo a tres de los ocupantes. Los helicópteros (Mi-35 y Mi-17) se acercaron a la zona de combate para dar refuerzo, sin embargo, estos también fueron atacados por un grupo de contención e hirieron a dos miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina.

Posterior a ello, cayó la noche y se ordenó la evacuación de las tropas. Desde Pichari, los jefes al mando de la operación informaban que ‘Antonio’ había muerto pese a que no tenían prueba de ello, solo los objetos del senderista: el fusil, el radio, su pechera táctica y los cuadernos; menos el cuerpo del terrorista alias ‘Antonio’.

En el cuaderno que se halló durante el enfrentamiento con alias 'Antonio' se lee: "El comandante está preparado y capacitado para dirigir y conducir al ejército a la victoria". (Foto: El Comercio)

Operación fallida

El 4 de setiembre del 2015, el exviceministro de Defensa, Iván Vega, informó a la opinión pública, desde la base militar de Pichari, que la ‘Brigada Lobo’ logró abatir a seis terroristas, entre ellos, al cabecilla ‘Antonio’.

Durante el anunció, se mostraron los fusiles, cuadernos y prendas de vestir que se obtuvo durante el combate; pero se dijo que el cuerpo no había sido recuperado. Pocos después, esta información fue desmentida y se conoció que ‘Antonio’ seguía operando.

El exviceministro de Defensa, Iván Vega, informó que alias ‘Antonio’ había muerto en un operativo en Virgen Ccasa. Poco después esto fue desmentido. (FOTO: El Comercio?

Cuaderno que se rescató de la operación Brigada Lobo. (FOTO: El Comercio)

El reemplazo de ‘Raúl’

De acuerdo con Pedro Yaranga, especialista en temas subversivos, dentro de la organización terrorista existen dos niveles: el mando militar y el mando político.

Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl, manejaba ambos mandos luego de que cayera su hermano menor ‘Gabriel’ junto al otro cabecilla ‘Alipio’ en el 2013. En un principio se hablaba de que alias ‘Antonio’ podría asumir el cargo, sin embargo, ‘Raúl’ terminó asumiendo las funciones porque manejaba el discurso ideológico y a la vez dirigía el mando militar.

Alejandro Borda Casafranca, alias ‘Alipio’, y Marco Quispe Palomino, alias ‘Gabriel’, fueron abatidos durante la ‘Operación Camaleón’ el 11 de agosto del 2013.

Tras su muerte, que ha sido un duro golpe para los remanentes de Sendero Luminoso y que podría significar la desintegración del grupo terrorista, el que podría tomar el cargo a nivel militar sería ‘Antonio’.

“En el 2015 la operación fallida casi acaba con la vida de ‘Antonio’, él quedo herido, casi pierde la vista producto de la explosión y tiene dificultades en la audición. Él asumiría el mando militar porque no hay otro debajo de él. Aunque también muchos hablan de Julio Pucañahui, pero no podría ser ya que él está por los 77 años, no tiene la capacidad para hacer desplazamientos largos, es imposible.”, explica Yaranga.

Eleachín Huamaní León, alias ‘Julio Pucañahui’, es un veterano y sanguinario mando militar de Sendero a quien se le atribuye haber desaparecido varias comunidades nativas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que el terrorismo ha aniquilado al menos 30 comunidades asháninkas y asesinó a unos 6.000 indígenas.

Respecto al mando político, Pedro Yaranga dice: “En el ámbito político se va a generar una serie de problemas, pero por el momento yo creo que la que mejor se acomoda es una tal ‘Laura’”.

La función que cumple alias ‘Laura’ es la de ideologizar y dirigir la política dentro de la organización. Además, ella, al igual alias ‘Olga’, dirige una columna de combatientes mujeres.

No obstante, Yaranga añade que también se rumorea de que Tarcela Loya Vílchez, alias ‘Olga’, quien tendría más de 50 años, podría asumir el mando político. “‘Olga’ es una integrante ya muy añeja que estuvo enferma y ahora está recuperada, ella asume la función de logística en la organización”, explicó el especialista.

Alias 'Olga' forma parte de las filas senderista hace casi 30 años.

Lo poco que se sabe de alias ‘Olga’ es que ha sido una pieza clave en el grupo terrorista. Es actualmente la que maneja las finanzas de la organización, encargada de recolectar dinero a cambio de protección de los narcotraficantes y de adoctrinar a los niños de los campamentos senderistas.

Actualmente Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, quien tiene más de 60 años, es el cabecilla máximo del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú y opera básicamente en zonas de selva y sierra del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La muerte de ‘Raú', su hermano y lugarteniente, podría causar diversas consecuencias en el grupo terrorista, que aún no se conocen.

Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, es el cabecilla máximo del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú.

