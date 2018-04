¿Quién era Olivia Arévalo, lideresa shipibo-konibo asesinada en Ucayali?

Olivia Arévalo Lomas, de 81 años, fue una reconocida lideresa de la etnia shipibo-konibo que ayer fue asesinada de unos cinco balazos en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a 20 minutos del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Arévalo, sabia indígena, fue también cultora de los conocimientos tradicionales de esta etnia, así como activa defensora de los derechos culturales y ambientales de su pueblo.

Ella era conocida por cultivar la medicina tradicional y los cantos sagrados de su pueblo (Íkaros), declarados Patrimonio Cultural en junio del 2016 por el Ministerio de Cultura (Mincul), pues constituyen un elemento transversal de la cultura de la etnia shipibo konibo y son expresión de su relación íntima y armoniosa con la naturaleza, relación que se establece sobre la base de aprender de ella, cuidarla, escucharla y respetarla.

En este video de Temple of the Way of Light, Olivia Arévalo interpreta uno de estos cantos sagrados.

(Video: Temple of the Way of Light)

La etnia Shipibo-Konibo habita en las regiones de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco.

Su población, de 31.266 habitantes, figura entre los pueblos más numerosos de nuestra Amazonía, de acuerdo con el Mincul.

