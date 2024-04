Nuevamente bajo la lupa de los delincuentes. El coronel PNP Víctor Revoredo ha vuelto a recibir amenazas de muerte, esta vez por parte de una banda delincuencial de Trujillo.

Recientemente, el exlíder de la División de Homicidios de la Dirincri recibió un mensaje intimidante de un hampón que se identificó como el jefe de los ‘Los felpas’. El criminal dijo ser el “chaleco” de ‘Los pulpos’ y reveló que están ofreciendo 80.000 soles por asesinarlo .

“Oye, Revoredo, te habla Anderson Dávila Bastos, jefe criminal de ‘Los Felpas’, del barrio 10 de alto Salaverry, soy la mano derecha de mi patrón Jhon Smith Cruz Torres. Te vamos a matar . Plomearte por 80.000 soles. Somos unidos con ‘La Jauría’ (otra banda criminal)”, se lee en la nota que llegó al Whatsapp.

Ante esto, han aumentado las medidas de seguridad para Víctor Revoredo y su familia . Asimismo, el Área de Inteligencia de la PNP viene trabajando para identificar la procedencia de los mensajes intimidatorios.

“Lo que me pase a mí queda sin cuidado. Que ellos no pretendan amedrentarme con sus amenazas porque me fortalecen. Yo he venido a trabajar por los trujillanos, no pretendo bajarle la cabeza a estos impresentables ”, comentó el coronel a América Noticias.

El peligroso delincuente Negrasho, quien recientemente fue capturado por sembrar terror el Trujillo y estar detrás de seis secuestros a empresarios, también habría estado tras la cabeza de Víctor Revoredo .

“Era blanco objetivo de sus actividades, pero la PNP siempre un paso adelante”, comentó el coronel al mismo medio.