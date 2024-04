Revés. Arturo Fernández regresaría al sillón municipal de Trujillo en el mes de junio y se quedaría ahí hasta el 2026. Esto después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundado el pedido de vacancia en su contra.

La autoridad fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada; sin embargo, para los magistrados, este fallo no lo inhabilita de ejercer un cargo público .

Durante la audiencia, que se llevó a cabo el miércoles 17 de abril, el abogado de Arturo Fernández reiteró que el proceso judicial contra su patrocinado todavía no ha concluido , ya que está pendiente que resuelvan un recurso de queja. Este argumento habría sido clave a la hora que de que el Pleno tome una decisión.

“Ustedes tienen conocimiento de que hay un recurso de queja y mientras este recurso no se resuelva, la condición del sentenciado César Arturo Fernández Bazán no se encuentra firme , es decir, es una resolución no consentida, no ejecutoriada (…). Por lo cual, pido que se declare la improcedencia del recurso de apelación”, afirmó el letrado Jean Paul Silva León.

Arturo Fernández, quien impulsó la instalación de los huacos eróticos en Moche, retornaría al sillón municipal en junio, eso quiere decir que Mario Reyna solo ocuparía el cargo de burgomaestre hasta dicha fecha.