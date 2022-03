Giuliana Quiñones, abogada de Bruno Pacheco, aseguró que hay un “blindaje” desde el Ministerio Público a favor de Karelim López, así como otras irregularidades en las investigaciones, por lo que descartó la posibilidad de que el exsecretario general de Pedro Castillo se entregue a la justicia.

“[¿Bruno Pacheco no se va a presentar ante la justicia?] ¿Cree que ante tantas arbitrariedades que existen con el representante del Ministerio Público, con una detención preliminar que hemos apelado ayer, pueda presentarse? Está sucediendo el mismo caso que la señora Keiko Fujimori, que al final en sala se declaró infundado”, aseguró en declaraciones a Exitosa.

“[¿Ha hablado de la posibilidad de que sea colaborador eficaz?] No. Soy de las personas que cuando defiende, disculpe la expresión, no es soplón de nadie porque acá las cosas son conforme a derecho. Él ha trabajado como secretario general de Palacio de Gobierno, no ha cometido ningún ilícito. Eso quiero que se demuestre por el representante del Ministerio Público también, pero no para colaborador eficaz”, exclamó.

La abogada de Pacheco cuestionó la medida de detención solicitada por la fiscal Karla Zecenarro y ordenada por el juez Manuel Chuyo, porque se consignó su casa como una propiedad del exsecretario general, y se atribuyó su número de celular como si fuera propiedad de su defendido.

En otro momento, la representante legal negó haber tenido contacto con Pacheco en los últimos días.

“Esta defensa técnica no tiene conocimiento dónde se encuentra Bruno Pacheco [...] La última vez que he conversado con el señor habrá sido unos 15 días atrás porque estábamos solicitando la carpeta fiscal del caso 398 y quería declarar”, detalló.

¿“Blindaje” a Karelim López?

“Lamentablemente aquí existe por parte del Ministerio Público un blindaje con la señora Karelim López. Qué casualidad que al día de hoy la señora no ha sido detenida [...] Aquí hay una cuestión mediática porque hay que tener claro que en el caso (Puente) Tarata y acá en la detención preliminar se imputa a Bruno Pacheco ser integrante de una organización criminal, por haber tenido visitas de Karelim López y Zamir Villaverde”, dijo Quiñones Sáenz.

Bruno Pacheco, así como los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, permanecen prófugos luego de que no fueron ubicados durante la operación de detención preliminar contra once investigados por la licitación Puente Tarata III el lunes 28 de marzo.

Este listado no incluye el nombre de la empresaria Karelim López, a pesar que se encuentra en calidad de investigada y no es aspirante a colaboración eficaz en este caso, sino en otro proceso por lavado de activos.

“Por supuesto (debería ser incluida Karelim López en la detención). Aquí hay que hacer igualdad de partes. Aquí el representante del Ministerio público no está actuando con imparcialidad, no hay igualdad de partes. El titular de la acción penal debió solicitar detención para todos, inclusive Karelim López, pero goza de todas las preeminencias. ¿Cómo es posible eso?”, advirtió.

