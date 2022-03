Conforme a los criterios de Saber más

El Congreso de la República tuvo el último lunes un segundo intento fallido en búsqueda de vacar al presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Volteada esa página y a solo tres días de esa larga jornada, el pleno tiene en agenda un nuevo acto de control político: para este jueves se ha programado votar la moción de censura contra el ministro de Salud Hernán Condori.

El pedido fue presentado la semana pasada conteniendo 33 firmas de legisladores de distintas bancadas. Pero según pudo conocer El Comercio, la proyección de votos presagia que el Parlamento supere los 66 votos requeridos para lograr la destitución del titular de Salud. El pleno sesionará el jueves desde las 9 a.m.

Solo Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País –que han expresado su rechazo a la continuidad de Condori– suman 43 votos a favor. A ellos se suman, al momento, al menos 8 miembros de Acción Popular y 10 integrantes de Alianza para el Progreso (APP). Asimismo, 3 legisladores de Somos Perú, 2 de Juntos por el Perú –que firmaron la moción– y unos 6 no agrupados.

Así, la oposición tendría unos 72 votos a favor de la moción de censura contra Hernán Condori. Diego Bazán (Avanza País), promotor de la iniciativa, indicó a El Comercio que, en base a propios sus cálculos, confía en superar el mínimo de adhesiones requeridas.

“Tengo la confianza de que los voceros que han dado su palabra van a cumplir; si no, el pueblo peruano ya será quien juzgue sus acciones. Los congresistas Guerra García [Fuerza Popular], Montoya [Renovación Popular] y Salhuana [APP] comprometieron los votos de cada una de sus bancadas. Sumamos las firmas que se han conseguido y los votos que tenemos, tendríamos 72 votos asegurados para la censura”, estimó.

De no lograrse dicho objetivo, Bazán consideró: “Sería una vergüenza que no lo sea. Daríamos una pésima imagen a la ciudadanía de cómo se están manejando las cosas en el Congreso de la República”.

Este es el ánimo en las bancadas, al momento:

BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN EVALUACIÓN Perú Libre 0 32 0 Fuerza Popular 24 0 0 Acción Popular 8 0 6 Alianza para el Progreso 10 5 0 Avanza País 10 0 0 Renovación Popular 9 0 0 Perú Democrático 0 7 0 Somos Perú 3 0 2 Juntos por el Perú 2 1 2 No agrupados 6 0 2 TOTAL 72 45 12

El Comercio recogió posturas de representantes de bancadas que serán claves para la decisión.

Montoya confirmó a este Diario el voto de su bancada. Según comentó, el último día del plazo otorgado, el ministro le remitió la información solicitada tras la interpelación, pero no subsanó las observaciones realizadas. “Son 600 folios, los cuales hemos estado revisando y no hay nada de peso como para poder evitar la censura. Son cosas simples, en algunos casos confirman lo que faltaba confirmar y en otros no hay nada. En líneas generales, la evaluación que hemos hecho es que no justifica eliminar la censura”, subrayó.

El vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, indicó que “el sentimiento generalizado en la bancada es votar a favor de la censura” de Condori, quien fue interpelado por el Legislativo el pasado 16 de marzo. “Confiamos en que al final los demás se acoplen, porque ayer [lunes] hemos ratificado una votación colegiada a excepción de una colega”, señaló en referencia al mayoritario voto en abstención del grupo sobre la moción de vacancia presidencial, a excepción de Karol Paredes.

En APP, el panorama prevé un nuevo fraccionamiento en la votación, como ocurrió con el proceso de vacancia. Mientras el vocero Eduardo Salhuana indicó a este Diario que la mayoría del grupo votaría a favor, el legislador Luis Picón comentó que está “totalmente en contra” de la censura a Condori y que igual postura tienen otros cuatro colegas, entre ellos Freddy Díaz y Manuel García.

“Él es un provinciano como cualquiera de nosotros. Soy médico de profesión, trabajo 35 años en Tingo María, soy especialista en cirugía de niños. Cuando viene algún ministro de provincia dicen que es malo. Estoy totalmente en contra de la censura”, manifestó y aseveró que él, Díaz y García se mantienen firmes en la bancada.

Así, las posturas en APP respecto a Condori se mantienen inestables, como las opiniones dadas por el líder del partido, César Acuña, sobre la moción de vacancia presidencial. El excandidato presidencial dijo el 11 de marzo en Twitter: “Será difícil conseguir los 87 votos para la vacancia sin embargo nuestra bancada apoyará la moción respectiva”. El último lunes fue más ambiguo: “Los congresistas deberán votar en función de los sagrados intereses de la patria y no intereses personales, asumiendo responsablemente las consecuencias de su decisión”.

Interpelaciones a la vista

En la oposición también se alistan otras iniciativas. Roselli Amuruz (Avanza País) continúa recolectando firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, argumentando que este “no está profesionalmente preparado” ni es “moralmente idóneo para ejercer el cargo”.

Por su parte, Salhuana comentó a este Diario que planteará a su bancada promover la interpelación al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. “Que explique lo de Petro-Perú. Hay una crisis económica, financiera y eso es responsabilidad del directorio y del gerente, en ambos estamentos está Energía y Minas”, explicó.

Avanza País busca interpelar a Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto: Midagri)

De otro lado, la larga jornada del lunes en la que, finalmente, se rechazó la vacancia presidencial deja algunos saldos entre las bancadas. Sin embargo, Montoya señaló que no hay autocrítica en su grupo –que promovió la destitución de Castillo– porque solo se transmitió la necesidad de destituir al jefe de Estado y el resto quedó a voluntad de los parlamentarios.

Asimismo, Montoya dijo no ver viable que se plantee otra moción de vacancia en el corto plazo. “Quizá en el tiempo, si se dan las circunstancias, tendría que haber. Acá la pregunta es si estamos en la obligación o no cuando se detecte algún tipo de incapacidad moral evidente y flagrante. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando como desde el principio”, expresó.

Arriola aseveró que Acción Popular ya había acordado, cuando decidió respaldar la admisión a debate de la moción, votar en abstención. Consideró que los argumentos contra Castillo fueron “inconsistentes” y “completamente débiles”.

Finalmente, Salhuana aseguró que mantiene una posición crítica frente al Gobierno, aunque votó en contra de la vacancia porque “los argumentos no eran razonables […] no había sustento, fundamento jurídico, fue muy endeble”.

“La vacancia nos está generando una enorme crisis, un gran daño al país. Se utiliza como si fuera un mecanismo ordinario, cuando es un mecanismo constitucional excepcional. Y eso nos está haciendo daño desde el 2016. No creo que se deba estar vacando presidentes, se debe ejercer un férreo control político y obligar al gobierno a rectificar y corregir. Si hay un hecho evidente, objetivo de falta a la ética, vinculado a corrupción, no tendríamos la menor duda de respaldar”, sentenció.

