Alberto Fujimori y su defensa legal recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que dicho organismo ordene al Poder Judicial (PJ) que aplique el derecho de gracia presidencial al Caso Pativilca y excluya al expresidente de dicho juicio.

Elio Riera, abogado de Fujimori Fujimori, dijo a El Comercio que el recurso de “hábeas corpus preventivo” será presentado la próxima semana con la finalidad de obtener el pronunciamiento de la máxima instancia en interpretación de la Constitución.

La medida busca que el TC emita una pronunciamiento que excluya a Fujimori Fujimori de este caso.

Como se recuerda, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima rechazó excluir al exmandatario del juicio oral que se le sigue por el asesinato de seis pobladores de la localidad de Caraqueño, Pativilca.

La fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel para Fujimori Fujimori al acusarlo como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado como delito de lesa humanidad.

Las víctimas del caso fueron Jhon Gilber Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.

“Acudiremos a la vía constitucional, directamente al Tribunal Constitucional, solicitando que en función de sus facultades integradoras del Nuevo Código Procesal Constitucional, se tome en cuenta como hábeas corpus preventivo lo que está sucediendo; y comunique a la Sala de la doctora (Miluska) Cano que en efecto, el derecho de gracia se encuentra vigente”, señaló.

La mencionada Sala determinó que el derecho de gracia que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynki le otorgó a Fujimori como parte del indulto humanitario, no le alcanzaba al exmandatario en el Caso Pativilca. Ello, debido a que no afrontaba el juicio oral bajo medida de encarcelamiento y al no estar dentro de los presupuestos requeridos para su aplicación.

En atención a la respuesta del Poder Judicial, acudiremos al Tribunal Constitucional a informar lo sucedido y solicitar, que, en el más breve plazo, se tomen las medidas correctivas a efectos de dejar constancia que el derecho de gracia se mantiene activo en todo sentido”

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori.

Riera Garro explicó que, en aplicación de lo ya ordenado por el TC, el derecho de gracia e indulto fueron restituidos con la Resolución Suprema 281-2017 “en su integridad”.