El periodista de investigación Carlos Paredes reveló la semana pasada que el expresidente Martín Vizcarra recibió las dosis de la vacuna de Sinopharm cuando esta se encontraba en la tercera fase de ensayos clínicos. En entrevista con El Comercio, da detalles sobre cómo obtuvo esa información y habla de un presunto “festival de vacunas” que involucraría a empresarios, periodistas y familiares de funcionarios del Ministerio de Salud.

-¿Cómo descubriste que Vizcarra recibió dosis de la vacuna de Sinopharm cuando esta se encontraba aún en ensayos clínicos?

Tuve información de fuentes diplomáticas de la delegación china en Perú, de que se ofrecieron por canales institucionales un paquete de vacunas que en ese momento eran candidatas, para los líderes del gobierno. La oferta era para Vizcarra y su Gabinete y fue rechazada; sin embargo, Vizcarra pidió vacunarse él y su esposa, de manera secreta.

Hice mi trabajo de periodista y empecé a tener indicios de que era verdad. Me comentaron que en algunos viajes a provincia, Vizcarra presumía de que ya estaba vacunado. He tenido acceso al testimonio de un miembro de seguridad del primer círculo de seguridad del presidente. Cuando algunos campesinos se le acercaban, les pedía distancia, pero Vizcarra le decía que no se preocupe, que él ya estaba vacunado. También tuve el testimonio de una alta funcionara pública, que me contó que en un viaje, el presidente se le acercó de manera espontánea y le contó que é y su esposa se habían vacunado. Contó que a él le fue muy bien y a su esposa le quedó adolorido el brazo.

- Vizcarra dijo el domingo sentirse extrañado por no aparecer en los registros de voluntarios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Primero, los peruanos deberíamos estar extrañados porque miente tanto. Segundo, ha presentado una supuesta cartilla de voluntarios y yo tengo sospechas fundadas de que es un documento apócrifo, falsificado.

-Vizcarra asegura que le comentó al ex primer ministro Walter Martos su intención de recibir las dosis de Sinopharm. ¿Hay otros ministros que estaban al tanto?

Vizcarra siempre ha mentido con este tema. Su primera reacción cuando se ve descubierto por la denuncia pública es decir que lo había consultado con Martos. Si dice que tomó una decisión personal, probablemente ese tipo de consultas la haces a tu médico de cabecera o a tu ministra de Salud, no al el jefe de tu gabinete, que es un militar en retiro. Todo lo que dice Vizcarra es un rosario de mentiras. Sus mentiras son cada vez más groseras.

-El caso de Vizcarra ha desencadenado en confesiones de la excanciller Elizabeth Astete y del ex viceministro Luis Suárez-Ognio. ¿Podemos esperar una cadena de nuevas confesiones?

Creo que sí porque hubo una cadena de ‘vacunas vip’ escondidas. Estamos hablando de una vacunación masiva haciendo uso y abuso de poder de ciertas personas, empezando por el gobierno. Me dicen que la lista tiene que ver con mucha gente, desde empresarios, gente relacionada al mundo de la medicina, hasta periodistas.

Que se cuente de una vez qué ha pasado con las vacunas. Son vacunas que entraron al país como parte de un ensayo clínico, que no tenían registro sanitario y que las ha ofrecido una empresa con la que el Perú ha cerrado un contrato millonario.

- ¿Qué tanto has avanzando con la información de tus fuentes sobre la vacunación de empresarios y periodistas?

Hubo 3200 dosis que alcanzaban para 1600 personas. Dicen que se han gastado 2000 dosis (es decir, para 1000 personas) entre el personal médico que ha participado en el ensayo clínico. Eso sí se merece. Ellos tenían que vacunarse.

Entonces, se contaban con 1200 dosis por fuera, que eran vacunas, no placebos. Esas dosis alcanzan para vacunar a 600 personas. Esas son las famosas vacunas vip. La información es que no se han gastado las 1200 dosis, pero hay un cúmulo de personas que han entrado por la puerta falsa a vacunarse. Hay que investigar. El Perú es el único lugar donde hay este festival de vacunas, muestras gratis, que ha terminado en un contrato bastante opaco de ventas de vacunas de Sinopharm al Perú.

- ¿Hay familiares de funcionarios que se habrían vacunado?

Sí. Yo manejo esa información, sobre todo del Ministerio de Salud, y es por eso que renunció la ministra Mazzetti. Hay que ser claro: ella no ha renunciado porque la convocaron al Congreso, que cumplió con su tarea de fiscalización. Ningún funcionario se tiene que molestar si lo llaman a rendirle cuentas. Ella renuncia porque sabía el tamaño de lo que había en su despacho.

- Fuentes de El Comercio nos aseguraron que el laboratorio Sinopharm buscaba que Vizcarra y su gabinete se vacunen. Querían la foto de los miembros del Ejecutivo vacunándose...

Probablemente. Los chinos tienen una política comercial muy agresiva. Hacen lobby político, relaciones públicas. Eso es parte de su modelo de desarrollo. No me extraña para nada que hayan estado buscando esas fotos que dices.

- Las mismas fuentes nos comentaron que Sinopharm ha repartido dosis de la misma forma que lo hacen los visitadores médicos con las muestras de medicamentos.

Sí, por eso yo les digo muestras gratis, que es lo que ofrecen los visitadores médicos a los doctores, para que ellos los prescriban a sus pacientes y se vendan más medicamentos. Esa es la fórmula. Ahora, me parece ilegal y peligroso que se esté usando esta fórmula en un tema tan delicado como la pandemia, que ha dejado miles de muertos en el Perú. Los peruanos nos merecemos una explicación seria y consistente de las autoridades.

El Ministerio Público debe actuar no solo a nivel de la fiscal de la Nación para investigar a Vizcarra. El fiscal de turno debería constituirse de inmediato a la Universidad Cayetano Heredia y al Ministerio de Salud para ver qué ha pasado con estas vacunas. No solo es escandaloso, sino miserable, que hayan hecho esto al pueblo peruano.

