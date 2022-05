El pleno del Congreso de la República eligió este martes a seis nuevos magistrados del Tribunal constitucional (TC). Fueron designados: Francisco Morales Saravia, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Augusto Ochoa Cardich.

A continuación el informe publicado el 22 de abril con sus cuestionamientos, vínculos políticos y experiencia profesional.

¿Quiénes son los seis candidatos que fueron propuestos por orden de mérito?

Los candidatos -ahora elegidos- proceden de diferentes ámbitos del derecho y han tenido una larga trayectoria profesional.

No obstante, algunos han sido sancionados o mantienen procesos judiciales contra las entidades públicas para las que trabajaron. Pese a ello, lograron absolver dichos cuestionamientos al interior de la comisión especial de selección de magistrados del TC del Congreso.





1. PRIMER PUESTO Francisco Humberto Morales Saravia Apto: Alcanzó 92.89 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).

Abogado especializado en derecho constitucional. Trabajó en el Tribunal Constitucional como asesor jurisdiccional, coordinador del Gabinete de Asesores y Secretario General, entre los años 2004 al 2014.

Según IDL Reporteros, el TC no le renovó su contrato en el 2014 luego de ser investigado por la designación de personal que no habría presentado los requisitos para el cargo y que estaba vinculado al exmagistrado Carlos Mesía. No obstante, en el 2019 el proceso administrativo en su contra prescribió sin sanción.

Por ello, Morales Saravia interpuso diversas demandas contra el TC por no haber podido cobrar sus remuneraciones, gratificaciones, intereses y otros, durante el tiempo que fue alejado de su cargo.

Los casos fueron ganados por Morales, que actualmente mantiene otro proceso judicial ante la Corte Suprema -derivado del reclamo de dichos beneficios laborales- que ha sido cuestionado vía una casación por la Procuraduría del TC.

Según su expediente de postulación, la comisión especial recibió una tacha en contra de Morales Saravia por haber registrado dos denuncias en su contra y en perjuicio del Tribunal Constitucional.

Las tachas fueron declaradas improcedentes por la comisión especial por encontrarse archivadas y por haber sido solo una investigación preliminar y no preparatoria, como exige el reglamento del proceso de selección.

Además de haber trabajado para el TC, ha brindado asesoría para la Academia de la Magistratura, la Contraloría General de la República, la Empresa Municipal Administradora de Peajes Lima S.A y el Ministerio de Justicia.





2. SEGUNDO PUESTO Luis Gustavo Gutiérrez Ticse Apto: Alcanzó 88.67 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).

Abogado especializado en derecho constitucional. Se desempeña como profesor de Derecho Constitucional y ha sido asesor y consultor de las Comisiones de Constitución, Justicia y Trabajo del Congreso.

Además, fue asesor de la Comisión Especial de Reforma de la Administración de Justicia (CERIAJUS).

Durante el proceso de selección, fue cuestionado por no informar sobre las 15 infracciones de tránsito por las que fue sancionado y las deudas impagas ante la Sunat que fueron saldadas tras la denuncia de caso.

En el 2021 asumió la defensa del partido Renovación Popular, sancionado por el Jurado Electoral Especial del Callao (JEE Callao) por infracción al uso de propaganda electoral horas previas a las elecciones a favor del entonces candidato Rafael López Aliaga.

Estuvo a cargo del Instituto de Derecho Público y es accionista del Estudio de Abogados Ticse Abogados y Consultores Asociados (90%) junto con Kennia Cóndor Ticse (10%).

Además, ha trabajado para la Municipalidad de La Molina, la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio Público y Academia de la Magistratura.

Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo afiliado al Frente Independiente Moralizador, cuya inscripción fue cancelada en 2007.





3. TERCER PUESTO Helder Domínguez Haro Apto: Alcanzó 84.45 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC)

Abogado especializado en derecho constitucional y contencioso administrativo. Se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial (PJ) por 13 años.

Durante el proceso de selección fue cuestionado por no informar sobre un proceso de “Auditoría de cumplimiento al Poder Judicial” que realizó la Contraloría General de la República, donde se detectó situaciones deficientes e incumplimientos de diversas dependencias. Una de ellas, en el Centro de Investigaciones Judiciales.

No obstante, el PJ declaró la prescripción de dichos incumplimientos y el no inicio de procedimiento administrativo disciplinario en 2021. Por ello, Domínguez Haro indicó a la comisión que no había procedimientos en trámite, archivados o suspendidos.

Según la base de datos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) registra dos papeletas calificadas como “graves” que ya se encuentran pagadas.

Según el registro de proveedores, obtuvo una adjudicación en el Jurado Nacional de Elecciones (2019).





4. CUARTO PUESTO Luz Imelda Pacheco Zerga Apta: Alcanzó 83.96 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).

Abogada especializada en temas de derecho laboral y procesal constitucional.

Hasta este año se desempeñó como vocal titular del Tribunal Nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En un discurso pronunciado en la Universidad de Piura, en junio del 2021, reconoció ser del Opus Dei.

En su entrevista personal, Pacheco Zerga se pronunció sobre el feminicidio aseverando que “es difícil que a alguien mate a una mujer por ser mujer”.

“Es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer, la mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil; sin embargo, eso se ha establecido en el Perú”, afirmó.

También fue Gerente de Recursos Humanos de Industrial Tumi S.A., Confecciones Kipu S.A., Industrias Manú S.A. y Trade Group International S.A. (Grupo Inca – Arequipa), y vice presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Procedimientos Concursales de la Oficina Descentralizada del Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual – Lambayeque.





5. QUINTO PUESTO Manuel Monteagudo Valdez Apto: Alcanzó 75.88 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).

Abogado especializado en derecho internacional económico y financiero. Se desempeñó como gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú.

Durante el proceso de selección fue calificado con “cero” por cinco congresistas integrantes de la comisión especial en el rubro de investigaciones publicadas.

No obstante, Monteagudo solicitó una reconsideración al precisar que sus investigaciones fueron publicadas a nivel internacional. Tras declararse fundada su apelación, logró elevar su promedio en este rubro de 12 puntos (1,33 promedio) a 22 puntos (promedio 2,44).

Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, se encuentra afiliado al Partido Acción Popular.

6. SEXTO PUESTO César Augusto Ochoa Cardich Apto: Alcanzó 73.32 puntos en el cuadro de méritos de candidatos declarados aptos para el Tribunal Constitucional (TC).

Abogado especialista en derecho constitucional. Fue integrante del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior.

Según el registro de proveedores del Estado, contrató con el Ministerio de Agricultura, el Banco Central de Reserva del Perú, en el Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Ministerio de Economía, Consejo Nacional de la Magistratura.

Además, fue representante de Amprimo, Flury, Barboza & Rodriguez Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

Mira aquí la última sesión de la comisión especial cuando aprobaron la lista final: