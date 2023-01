La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió perdón tras las más de 40 muertes registradas en las protestas sociales en el Perú y dijo que se allana a las investigaciones del Ministerio Público.

“No puedo dejar de reiterar mi pesar por la muerte de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles, como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta”, expresó en su mensaje a la Nación este viernes.

“Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos, somos un pueblo solidario que ha luchado frente a los obstáculos y la adversidad para salir adelante”, agregó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra enfatizó que un Estado democrático debe reconocer y garantizar el derecho a la protesta, pero aclaró que de ninguna manera puede permitir que se haga abuso de este derecho.

La mandataria también saludó la investigación preliminar que le inició el Ministerio Público por los fallecidos en las protestas y pidió individualizar las responsabilidades, a fin de que se pueda conocer la verdad.

“El país merece conocer la verdad con objetividad y celeridad. En ese sentido, saludamos las investigaciones que ha emprendido el Ministerio Público. Hemos pedido que se investigue para individualizar las responsabilidades y desde el Gobierno estamos brindando y lo seguiremos haciendo, todo el apoyo para que la verdad llegue a tiempo y todos los peruanos podamos conocer esa verdad”, subrayó.

“Nosotros, como les consta, nos allanamos a las investigaciones. Pero, ¿qué pasa con los azuzadores y con los infiltrados extranjeros? Que se investigue todo. Necesitamos resultados pronto para hallar a los responsables de estos actos violentos y hacer la justicia llegue a los familiares de los fallecidos”, añadió.

Dina Boluarte pide perdón por muertes en protestas

Boluarte Zegarra también se dirigió al presidente regional de Puno, Richard Hancco Soncco, y le pidió dialogar para buscar el desarrollo de la zona, pese a que fue declarada persona no grata por el Consejo Regional tras los 18 fallecidos que dejaron las protestas el último lunes.

“Hermanas y hermanos de Puno, a ustedes los miro con el corazón en la mano y les digo que una comisión de alto nivel del Gobierno ha estado allá en Puno buscando dialogar y las propias autoridades le dicen que no los puede recibir. Señor gobernador regional, ¿cómo piensa usted atender las necesidades de su pueblo? Un pueblo con los más altos índices de pobreza del país, si no quiere conversar con el Ejecutivo”, acotó.

“Tenemos que trabajar juntos para fortalecer la región del altiplano. Tenemos que garantizar que nuestros niños y nuestras niñas vuelvan a clases con mejor infraestructura y conectividad adecuada. Yo le tiendo mi mano, mi corazón, aunque usted me haya declarado persona no grata. No guardo rencores en mi corazón, solo tengo voluntad para trabajar de la mano con usted y podamos buscar el desarrollo de nuestra hermana región de Puno”, sentenció.

Dina Boluarte sobre el presidente regional de Puno