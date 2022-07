A una semana de haber asumido el cargo, el ministro del Interior Willy Huerta, no se reúne con el Equipo Especial de la Policía creado para brindar apoyo al grupo liderado por la fiscal superior Marita Barreto, a cargo de investigar y capturar a personajes vinculados al presidente Pedro Castillo, actualmente prófugos.

Lejos de darle prioridad, Huerta Olivas ha decidido criticar las labores que viene haciendo el equipo policial y persiste en su intención de colocar a su personal al interior de dicho grupo de trabajo.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a El Comercio que hasta el lunes no hubo ninguna orden por parte del ministro para acercarse al equipo liderado por el coronel PNP Harvey Colchado (jefe de la División de Búsqueda de la Digimin PNP).

El equipo policial también lo integran los coroneles PNP Walter Lozano Pajuelo (jefe de la División de Inteligencia de la Dirandro), Franco Moreno Panta (jefe de la Diviac) y Luis Alberto Silva Collazos (jefe de la División de Búsqueda de la Dirin)

Pedro Castillo es investigado en dos carpetas fiscales. Su sobrino Fray Vásquez, actualmente prófugo, está involucrado en otras dos. Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial y también prófugo, es indagado en al menos cuatro casos. Foto. Composición El Comercio.

Guía Funcional

Este Diario ha podido conocer que Colchado, Lozano y Silva ya se han reunido para coordinar acciones en conjunto con la fiscalía. Precisaron que Moreno, en esta oportunidad, no pudo estar en la reunión puesto que se encontraba realizando un operativo en provincia. No obstante sí estaba al tanto de las decisiones que se han venido adoptado.

Por ello, por diversas fuentes, se ha podido confirmar que las cabezas del equipo especial PNP, hasta el momento, han puesto a disposición 20 efectivos de la Digimin, 20 más de Inteligencia Dirandro, 5 de la Diviac y la Dirin ha dispuesto que en las próximas horas se incorporen 10 agentes de dicha unidad.

Sin embargo, para que ello siga funcionando tal como han dispuesto las cabezas del Equipo Especial PNP, desde su oficialización el pasado 18 de julio por parte del exministro del Interior Mariano González , es necesaria la aprobación de la denominada “Guía Funcional”.

¿Qué permite esta autorización? Fuentes han explicado que se trata de la ratificación de autorización de todo el personal y recursos presupuestarios que van a ser destinados para las tareas de investigación y logística.

En imagen, el Jefe de la División de Búsqueda - Digimin, Harvey Colchado; el Jefe de la División de Inteligencia - Dirandro, Walter Lozano; el Jefe de la Diviac, Franco Moreno; y el Jefe de la División de Búsqueda - Dirin, Luis Silva.

Si bien, explicaron las fuentes, por el momento, tienen presupuesto por cada división policial que lo integra, es necesario que se garantice la sustentación a través de la aprobación -por parte del Mininter- para que las labores de inteligencia no peligren en un futuro.

“Pese a ello, el Equipo Especial PNP no se ha quedado paralizado”, señalaron las fuentes.

Desde días atrás un grupo de efectivos policiales que fueron integrados al Equipo Especial PNP por orden de las cabezas de este grupo, ya viene trabajando permanente en el despacho fiscal. Se trata de aproximadamente ocho policías de la Diviac y Digemin.

Tras su nombramiento, el pasado 18 de julio hasta la fecha, los efectivos policiales han venido revisando las acciones en las que intervendrán dentro de las carpetas.

Fue tras la revisión de las carpetas fiscales que consideraron la necesidad de requerir más personal policial para las labores investigativas, pero desde el Mininter no se da respuesta total de dicho requerimiento.

Fuentes consultadas, han reiterado la necesidad de que sean las cabezas de las divisiones que integran el Equipo Especial PNP los que designen al personal adicional que han requerido y no sea una imposición que provenga desde el Mininter.

Ello, debido a que las labores de inteligencia que se les encomienda, requiere personal de confianza y la inclusión de personas externas podría constituir el riesgo de que la información producida se filtre.





Equipo necesita independencia

El general (r) Eduardo Pérez Rocha , exdirector de la PNP, sostuvo que la aprobación de la “Guía Funcional” es necesaria para que se pueda fortalecer al Equipo Especial y brindar garantías para su trabajo.

Agregó que dicho documento “establece un plan de operaciones donde figura el personal para que no ingrese nadie extraño, la necesidad de la logística y las acciones administrativas que se tendrá con la fiscalía”.

“Toda acción de inteligencia y búsqueda necesita presupuesto ¿Por qué? porque en inteligencia tienes que pagar informantes y lo que es búsqueda tiene que hacer apreciaciones, operaciones, desplazarse a diversos lugares para vigilar o filmar”, sostuvo.

Recordó que fue a raíz de un pedido fiscal la designación de los efectivos que liderarán el grupo policial, por lo que incorporar a nuevo personal que no estaba en las disposiciones fiscales, es una intromisión que puede poner en riesgo las operaciones.

“Lo que preocupa es que el ministro dice que no está en contra del equipo que ha pedido la fiscal, si no que va a fortalecer. Pero no necesitas fortalecer, porque ya la fiscal ha dicho que va a trabajar con estos cuatro coroneles y estos a su vez han dicho que quieren este personal. No puedes meterle tú personal porque no los conoce. A mí me parece que esto es grave”, señaló.

Agregó que, por el contrario, el nuevo titular del Mininter, Willy Huerta Olivas, estaría yendo en contra de los dispuesto por la fiscalía y no fortalece nada.

“Es grave que no se haya cumplido con el pedido de la fiscal. Lo normal y lo lógico es que el trabajo lo deben realizar la fiscalía y el Equipo policial, nada más. Allí no tiene por qué intervenir el ministro, porque debe ser personal escogido y especializado que garantice que no habrá filtraciones. El ministro no tiene nada que hacer allí, él es responsable político no operativo, está fuera foco”, anotó.

Pérez Rocha advirtió que, incluso Huerta Olivas sería “hombre de confianza del presidente Pedro Castillo y lógico, podría estar cumpliendo consignas de él”.

Willy Huerta Olivas visitó varias veces a Pedro Castillo antes de ser designado ministro del Interior.

El último viernes, Huerta Olivas dijo ante la Comisión de Fiscalización que los resultados del Equipo Especial PNP habían sido negativos.

“He tenido comunicación por teléfono con Colchado para que me dé un informe sobre la búsqueda, ubicación y captura de estas personas [los prófugos], en ese dice que se ha trabajado policialmente con diligencias como allanamientos de inmuebles pero con resultado negativo”, dijo.

No obstante, fuentes policiales han indicado que, por el contrario, las labores policiales han ido en incremento y se ha puesto énfasis en la búsqueda del sobrino presidencial, Fray Vásquez y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, entre otras acciones.

Desde su juramentación hasta el último domingo, Huerta Olivas se ha reunidos a diario con el presidente Castillo.

El miércoles 20 de julio, un día después de su juramentación, acudió por la tarde a la sesión del Consejo de Ministros luego de lo cual participó en la conferencia de prensa. Sin embargo, ese mismo día regresó por la noche para reunirse con el mandatario desde las 9:15 p.m hasta las 11:25 horas de la noche.

El jueves se reunió con Castillo a horas de la tarde y el viernes por tres horas más en la noche.

El conclave se repitió nuevamente el sábado en la Casa de Pizarro, desde las 3:21 p.m. hasta las 4:32 p.m.

El último domingo 25 de julio, Huerta acudió tres veces a Palacio de Gobierno y en dos de estas veces se reunió con el presidente Castillo. La primera a las 9:35 a.m hasta las 10:57 de la mañana y luego a las 16:03 p.m. hasta las 19:31 de la noche.