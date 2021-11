La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y todos los que resulten responsables por los presuntos delitos cometidos en las presiones ejercidas desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas denunciadas por comandantes generales pasados al retiro.

El Ministerio Público detalló que las indagaciones serán por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal sancionados en el Código Penal.

“La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas”, detalla el comunicado de la fiscalía.

Como titular de la acción penal, la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, inició investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y los que resulten responsables, por las presuntas presiones ejercidas en los ascensos en las FF.AA.https://t.co/vPBy4R9ddb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2021

La semana pasada, fueron pasados al retiro los comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, tras estar en el cargo solo tres meses.

Ambos denunciaron, en entrevistas a medios de comunicación y este martes 9 de noviembre ante la Comisión de Defensa del Congreso, que tanto el ministro Walter Ayala, como el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, así como emisarios de estos les presionaron par ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos necesarios.

La Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el Ministro de Defensa Walter Ayala y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco por los presuntos delitos de Abuso de Autoridad y Patrocinio ilegal, por el caso de injerencia en los ascensos en el EP y la FAP. pic.twitter.com/OGUF0WR1eB — Karem Barboza (@karembq) November 11, 2021

Debido a estas versiones, Zoraida Ávalos dispuso incluir en las indagaciones preliminares a Bruno Pacheco a pesar de no ser un alto funcionario como es el caso del ministro Walter Ayala.

“(Bruno Pacheco) ha sido incluido en este caso teniendo en cuenta el principio de unidad de la investigación, en concordancia con los principios de economía y celeridad procesal, al amparo del artículo 65.4 del Código Procesal Penal, que faculta al Ministerio Público a establecer la estrategia más adecuada para el caso”, precisó el Ministerio Público.

La Fiscalía de la Nación procederá a recoger los testimonios de Walter Ayala, Bruno Pacheco, y los excomandantes generales José Vizcarra y Jorge Chaparro, además de realizar otras diligencias en los próximos días.

Walter Ayala niega acusaciones

Este miércoles 10 de noviembre, Walter Ayala negó las acusaciones de los comandantes generales en retiro, y rechazó haber pedido que asciendan a oficiales específicos a pedido del presidente Pedro Castillo.

“En ningún momento (pedí ascensos), desmiento eso categóricamente. [¿Hubo pedidos para beneficiar a algún oficial?] Lo que ha habido es información [...] Nunca (pedí beneficiar a nadie). [¿Recomendó ascender a Ciro Bocanegra?] No, en ningún momento. Lo que habré hecho máximo es pedir información [¿Sobre Bocanegra?] No, sobre otras personas. No va a haber nada”, aseguró ante la prensa.

