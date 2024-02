Los presidentes de la juntas de fiscales provinciales se sumaron a los pronunciamientos en respaldo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en su oposición a un proyecto de ley anunciado por Jorge Montoya de Renovación Popular que podría llevar a declarar en emergencia al Ministerio Público.

El comunicado difundido este martes detalla que en una sesión del 26 de febrero, los fiscales acordaron respaldar a Villena “ante las amenazas a la independencia y autonomía del Ministerio Público”, en alusión a la iniciativa de Montoya.

En ese sentido, expresaron su respaldo al pronunciamiento del titular del Ministerio Público “y los futuros proyectos que busquen quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”.

📢 Pronunciamiento de los Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales a nivel nacional. pic.twitter.com/YNdwcQuJku — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 27, 2024

El 22 de febrero, Juan Carlos Villena emitió un pronunciamiento cuestionando el proyecto que fue comentado por Jorge Montoya y que todavía no ha sido presentado formalmente ante el Poder Legislativo. A esta iniciativa, la acusó de ser un intento de volver “a los inicios de los años 90″.

“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, señaló en un pronunciamiento grabado.

Los presidentes de las juntas de fiscales provinciales recordar que el Ministerio Público es constitucionalmente autónomo y el encargado de defender la legalidad y los intereses públicos.

“En el cumplimiento de estos preceptos, los Presidentes de las Juntas de Fiscales provinciales ratificados que todos los fiscales de diferentes jerarquías a nivel nacional desempeñamos nuestras funciones con estricto respecto al Principio de Independencia del cual constituye uno de los principales pilares en nuestra correcta administración de justicia”, aseveraron.

Jorge Montoya, en declaraciones a Canal N, reconoció que está evaluando una iniciativa legislativa en esta materia pero que todavía no ha sido planteado de manera formal.

“Ese proyecto ha sido una filtración. Era un tema de discusión dentro de la bancada, no es la versión final la que está circulando. Estamos trabajando en ese tema. No sé quien o con qué mala intención habrá querido que se conozca cuando aún no se ha terminado. Nosotros discutimos los proyectos en la bancada y cuando tenemos la mayoría recién lo presentamos. Se siguen afinando algunos temas. La iniciativa es mía”, explicó el 21 de febrero.