El Comercio accedió al acta de la transcripción oficial y reconocimiento de voz del diálogo que sostuvieron el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, el 4 de noviembre del 2021.

Este documento oficial que consta de nueve páginas fue elaborado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo de la investigación del Caso Puente Tarata.

En la transcripción que recoge la conversación se aprecia que Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 al extitular del MTC Juan Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones.

Según el documento, el empresario –hoy recluido en prisión por el Caso Puente Tarata– le dijo al exministro Silva: “Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted [se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta], 100 grandes para usted. Ya, ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata”.

La transcripción también corrobora que Villaverde era el operador de las empresas chinas, tal como señaló la colaboradora eficaz Karelim López ante la fiscalía. El empresario le dijo a Silva: “En estos días salen de estos dos chinitos y también una señal, que señal no es lo normal. Ya no puedo venir, ja, ja. Un gusto, Juan”. Villaverde se refirió a una presunta coima por los contratos millonarios que fueron ganados por las empresas chinas con sus socias peruanas en el MTC.

El documento de la fiscalía también incluye el reconocimiento de voz que hizo el colaborador eficaz con clave N° CE02-5D-2FPCEDCF-2022 en el despacho de la fiscal Zecenarro, en el que indica que “reconoce la voz de Zamir Villaverde García como la voz masculina 1. También reconoce la voz de Juan Silva Villegas como la voz masculina 2, precisando además que dicha conversación se efectúo en el departamento que ocupaba el exministro en el Cercado de Lima”. Mencionó la “entrega de S/100.000 en efectivo en billetes de S/100 por parte de Zamir Villaverde [...] contenido en un portafolio de cuero negro”.