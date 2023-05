El representante permanente del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Estado peruano integra el sistema interamericano de derechos humanos y va a permanecer en el mismo, descartando su retiro.

En diálogo con RPP, manifestó que tras la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Perú realizó un seguimiento en medios nacionales e internacionales a raíz de las declaraciones del comisionado del organismo, Stuardo Ralón.

“El Estado peruano es autónomo y así lo han expresado las autoridades, pero somos parte integral del sistema interamericano de derechos humanos y vamos a permanecer en él; podemos tener discrepancias en algunos datos o algunas declaraciones, pero eso no nos va a alejar de un sistema en el que creemos y confiamos como Estado democrático que somos”, dijo.

Adrianzén Olaya recordó que previa a la publicación del informe de la CIDH se efectuó un intercambio de comunicación con Perú, pues se logró que las frases “ejecuciones extrajudiciales y masacre” aparecieran en condicional, como finalmente ocurrió.

“El Estado peruano se opuso al categórico como originalmente estaban siendo usadas (las frases), porque afirmamos que no se habían producido las investigaciones en el nivel de detalle que el Ministerio Público realiza y nuestra posición fue exigir que esas frases se moderen, hubiéramos preferido que no figuraran, pero el informe es el que tenemos, no podemos estar de acuerdo en todos sus términos”, refirió.

También recordó que Perú recibió en dos oportunidades a la misión de la Organización de Estados Americanos, siendo que dicha apertura la otorga “un Estado democrático y transparente”.

