El congresista Jaime Quito (Perú Libre) señaló que si el Congreso aprueba una censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, “pediría al presidente Pedro Castillo y al primer ministro que se pida la cuestión de confianza”.

“Es importante señalar que de prosperar la censura después de esta interpelación, yo pediría al presidente Pedro Castillo y al primer ministro que se pida la cuestión de confianza porque de esa manera vamos a poner aquí orden y el respeto a un Ejecutivo y el respeto a un Gobierno para que se continúe haciendo este trabajo”, comentó durante el debate en el pleno.

“Es cierto, necesitamos que este Congreso tenga una participación más clara y más contundente respecto a cómo enfrentamos los problemas, pero de esta manera no, de esta forma no vamos avanzar. Requerimos que el Ejecutivo y el Legislativo trabaje de forma conjunta”, agregó Quito.

El último miércoles 30, el primer ministro, Guido Bellido, advirtió al Congreso con hacer cuestión de confianza si hoy el Pleno decidía censurar a Iber Maraví. “Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”, dijo el presidente del Consejo de Ministros.

Desde el mediodía de este jueves 30, la representación nacional viene debatiendo las respuestas de Maraví Olarte al pliego interpelatorio compuesto por siete interrogantes que pretenden esclarecer los presuntos vínculos del ministro con atentados terroristas sucedidos en Ayacucho en la década de los ochenta.

“(Iber Maraví) ha respondido a los temas que se le ha preguntado. Hay una claridad meridiana respecto a ese punto. ¿Es o no obstrucción de parte de este poder del Estado para con aquellos que quieren trabajar por el país? ”, aseveró Quito.

Asimismo, el congresista de la bancada oficialista reiteró la posición de Perú Libre para respaldar la permanencia de Iber Maraví en el Gabinete Ministerial.

“No entiendo lo que estamos viendo en estos momentos. No es más que una situación clara. Seguir en esta perspectiva que un Gobierno continúe los cambios que quiera hacer. Nosotros le decimos señor ministro que hay que continuar trabajando, por esos obreros, por esos trabajadores que han venido sido pisoteados sus derechos laborales”, sostuvo.

Al inicio del debate parlamentario, Martha Moyano (Fuerza Popular) lamentó que el ministro de Trabajo no haya deslindado con su participación en agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso y su brazo político Movadef. “No he escuchado con energía decir que no pertenece a Sendero Luminoso, al Conare, a Movadef, que no cantó himnos parecidos a los de Sendero Luminoso”, expresó.

A su vez, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, resaltó que no comparte la posición de invitar al ministro Iber Maraví, pues no cuenta con antecedentes policiales ni sentencias judiciales.

“No me parece justo invitar a alguien para hablar sobre temas que ya se respondieron en el Poder Judicial. El ministro no tiene antecedentes penales o judiciales”, concluyó el portavoz de la bancada oficialista.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de María del Carmen Alva Prieto