El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, defendió la decisión que tomaron al permitir la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), con vínculos al recientemente liberado Antauro Humala, al señalar que ni el nombre de la agrupación ni su ideario no tienen “manifestaciones antidemocráticas”.

Esto, en respuesta a la denuncia constitucional presentada por el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, contra Salas Arenas por considerarlo responsable de infracción constitucional a pesar de que él no participó en el pleno del JNE cuando se rechazó la tacha contra la inscripción del partido ANTAURO.

“No existe un partido ANTAURO. Formalmente no está inscrito en el ROP. Está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene siglas, no está así”, precisó a Radio Santa Rosa.

El Presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, aclaró que "No existe un partido 'Antauro', formalmente no está inscrito en el ROP, lo que está inscrito es el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene sigla". pic.twitter.com/9TnQJiV4cX — JNE Perú (@JNE_Peru) February 26, 2024

“Esta organización política se inscribió con el ideario que consta el el JNE revisado por el ROP y por la tacha y la negación de esta tacha, por cuatro miembros (del pleno del JNE) y vieron que ahí no había manifestaciones antidemocráticas”, agregó Salas Arenas.

En ese sentido, el titular del JNE advirtió que las labores de fiscalización posterior a la inscripción de una agrupación política, así como un control “ex post” como el que piden los parlamentarios, “sería un acto excesivo”.

“No es el JNE el que tiene que revisar, sino la propia ley lo ha previsto, le ha dado competencia a la Corte Suprema. Ni siquiera al juez común. Y por pedido que tiene que formular no cualquier ciudadano, sino el fiscal de la Nación o el defensor del Pueblo”, precisó.

Jorge Luis Salas Arenas manifestó que actuar como se lo están queriendo exigir en la acusación constitucional sería pedirle que cometa abuso de autoridad y un ejercicio ilegal de atribuciones.

Cabe recordar que, tras la inscripción del partido político en cuestión, Antauro Humala declaró a una radio de Tacna que la decisión del JNE “prácticamente nos despeja el camino para entrar a la legalidad electoral”.

Humala Tasso remarcó que ahora “vamos a jugar en su cancha” y con el objetivo de “transformar desde adentro lo que no pudimos demoler desde afuera”.

En respuesta a los comentarios de Salas Arenas, Cavero indicó en redes sociales que no se le pide actuar con un control posterior, sino que lo denuncia por haber permitido la inscripción del mencionado partido allegado a Antauro Humala

Este procedimiento que mencionan es respecto a la conducta de partidos ya inscritos. El asunto de fondo es que ustedes no debieron inscribir el partido ANTAURO en primer lugar.



Segundo, dejen de utilizar las cuentas oficiales del JNE para uso personal del señor Salas Arenas y… https://t.co/NtjABulndK — 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) February 27, 2024

“Este procedimiento que mencionan es respecto a la conducta de partidos ya inscritos. El asunto de fondo es que ustedes no debieron inscribir el partido ANTAURO en primer lugar”, indicó en su cuenta de X.

Patricia Chirinos, también de Avanza País, se sumó a los cuestionamientos contra Salas Arenas. “¿Acaso el señor Salas Arenas subestima la inteligencia del pueblo? Después de inscribir irregularmente el partido de su aliado Vizcarra, ahora quiere repetir el plato, burlándose de todos los peruanos”, comentó en redes sociales.