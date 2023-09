El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, consideró como una “ligereza” la denuncia presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra por presuntamente haber interferido en el proceso en el cual se revocó el impedimento de salida del país a Nadine Heredia.

En Radio Nacional, el funcionario insistió en lo que manifestó en una conferencia de prensa este viernes: que la Defensoría actuó de manera institucional y que no tienen mandato imperativo, sino que cumplen una labor de supervisión por la cual tienen una protección “constitucional”.

“Nosotros tenemos protección constitucional. Estos temas no nos asustan. Lo he visto como un tema de ligereza lo que se ha hecho. Entiendo que esto el Ministerio Público de manera liminar lo va a archivar porque indudablemente hemos dado cuenta en los documentos que denotan y aclaran que yo no he tenido participación de manera personalísima”, aseguró.

Defensor responde por caso Nadine Heredia

La Procuraduría General del Estado pidió al Ministerio Público que inicie diligencias preliminares contra el defensor del Pueblo por una supuesta “intromisión” por haber enviado un escrito al Poder Judicial para pedir que se tome en cuenta la salud de Nadine Heredia en la evaluación de su impedimento de salida del país.

Según la Sala Penal de Apelaciones Nacional en su resolución para revocar el impedimento de salida contra Heredia por 18 meses, Josué Gutiérrez solicitó que se tome en cuenta “el derecho a la salud” de la ex primera dama. Los magistrados rechazaron esto al indicar que ningún funcionario puede ejercer alguna intromisión en procesos judiciales.

Gutiérrez rechazó que se haya realizado algún tipo de injerencia especial o irregular en el caso de Nadine Heredia y aseguró que el pedido por parte de la ex primera dama es anterior a su designación como defensor del Pueblo.

“Busquemos un poco de coherencia. Aquí no hay ninguna atención extraordinaria, ninguna atención especial o una atención que yo como defensor pude haber hecho. Antes no intervino el defensor del Pueblo, intervinieron las adjuntías que son espacios técnicos, como ahora también lo han hecho las adjuntías y no el defensor”, indicó.