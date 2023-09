El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, negó algún favorecimiento hacia la exprimera dama Nadine Heredia, tras su pronunciamiento a favor de que el Poder Judicial evalúe el impedimento de salida del país contra la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

En conferencia de prensa, indicó que no existen “adversarios ni amigos”, sino la tutela del derecho, y que la institución que preside promueve la igualdad de derechos y accesibilidad a la justicia a través de sus adjuntías.

“Queda claro que no es un derecho aislado, no es un único caso, son miles de denuncias que llegan a la Defensoría y todas son atendidas de acuerdo a su naturaleza, atendemos a los 33 millones de peruanos, a los migrantes con mucho énfasis y naturalmente en las otras adjuntías promovemos igualdad de derechos y sobre todo accesibilidad a la justicia”, expresó.

“Existen lineamientos y protocolos que seguimos, somos muy respetuosos del derecho de las personas. Aquí no hay adversarios ni amigos, lo que existe es la tutela del derecho por encima de cualquier disquisitez”, agregó.

En ese sentido, Josué Gutiérrez enfatizó el compromiso que tiene la Defensoría del Pueblo en asumir la defensa de derechos, pues se trata de un mandato de orden constitucional, además de la supervisión de la administración pública en todos sus ámbitos.

“En la Defensoría del Pueblo no existirán jamás adversarios, enemigos. Nosotros tenemos muy claro, acá hay protocolos. Cuando ingresa (el documento) este domingo, no lo trasladan al defensor del Pueblo, sino a la unidad de especialidad. Las unidades de especialidad las he heredado de mi antecesor y probablemente mi antecesora lo ha heredado de su antecesor”, acotó.

“Son temas institucionales, eso no está en la disquisitez de servir a alguien sí o servir a otro. En tanto tengamos derechos como ciudadanos, hay que ejercitarlos y si las conculcan, allí está la Defensoría del Pueblo lista y presta”, sentenció.

Declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado pidió al Ministerio Público que inicie diligencias preliminares contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por haber enviado un escrito al Poder Judicial para pedir que se tome en cuenta la salud de Nadine Heredia en la evaluación de su impedimento de salida del país.

Según informaron por redes sociales, el funcionario habría cometido el presunto delito de patrocinio ilegal por la supuesta “intromisión” ante el sistema judicial a favor de la ex primera dama.

Josué Gutiérrez fue autor de un escrito que, según la Sala Penal de Apelaciones Nacional, solicitó que se tome en cuenta “el derecho a la salud” de Heredia al momento de pronunciarse sobre la apelación que presentó la investigada para revocar la restricción en su contra para poder salir del país.