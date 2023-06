La ex primera dama requería la autorización judicial para viajar a Colombia con la finalidad de someterse a un proceso médico. Sin embargo, el magistrado consideró que la procesada debería quedarse en el país para el juicio oral en su contra por el Caso Aportes de Campaña por parte de la empresa Odebrecht.

“El motivo central por el que se está dando luz verde a la viabilidad jurídica de este impedimento de salida del país en el caso concreto de Nadine Heredia obedece a la finalidad de cautelar, de asegurar, su presencia cuando más si se encuentra en la etapa final de definir su responsabilidad penal o no, de cara a los cargos que se le ha atribuido”, afirmó.

Días previos, Heredia Alarcón había logrado que otro juzgado, que lleva el control de la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) y donde también debía pedir autorización, le otorgue el permiso de viaje.

¿Por qué se le ha dictado impedimento? el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que Nadine Heredia si bien pretendía salir del país por motivos médicos, esto no pudo ser justificado.

La fiscalía señaló que el caso se encuentra en juicio oral y durante la etapa de control de acusación se ha establecido probabilidad de condena en su contra. Además, advirtió que la investigada no comunicó a tiempo sobre su viaje

La defensa de Heredia Alarcón pidió que se rechace el impedimento de salid del país pues, según argumentó, no existían suficientes elementos de convicción nuevos, ya que el auto de citación al juicio no sería suficiente.

Añadió que la medida no sería proporcional ya que, desde que se le impuso el mandato de comparecencia ha cumplido con las reglas de conducta.

Sin embargo, para el juez Richard Concepción Carhuancho sí existe sospecha suficiente en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado; algo que se estableció durante la etapa previa al juicio oral.

Agregó que la presencia de Heredia “es indispensable” en el juicio oral con la finalidad de asegurarla “para lo que resulte de la sentencia final”.

La defensa de Heredia Alarcón anunció que apelaría la medida para que sea revisada por una Sala Superior.

A inicios de enero, el juez Jorge Chávez Tamariz, ya había rechazado un primer pedido de viaje hacia Colombia con el mismo fin.

Y es que, las investigaciones e imputaciones contra la esposa del expresidente Ollanta Humala no son leves. Por el contrario, la gravedad de los ilícitos que la fiscalía ha determinado en cuatro casos, podrían llevarla a cumplir una larga condena, de hallarse su responsabilidad.

Caso Lava Jato y aportes de campaña

Nadine Heredia Alarcón es juzgada, junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, su familia, amigos y otros colaboradores por el presunto delito de lavado de activos cometido organización criminal por la recepción, conversión y ocultamiento de aportes ilícitos durante la campaña electoral del Partido Unión Por el Perú y del Partido Nacionalista, en el 2006 y 2011 respectivamente.

Actualmente, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional desarrolla la etapa de juicio oral que empezó en febrero del 2022.

En julio del 2017, la ex primera dama fue enviada a prisión preventiva junto al exmandatario. Sin embargo, luego de nueve meses, en abril del 2018, el Tribunal Constitucional ordenó su libertad.

Según la hipótesis fiscal, Heredia y Humala habrían recibido dinero maculado por medio de dos vías: desde el erario nacional de Venezuela y desde la empresa brasileña Odebrecht.

Respecto a la campaña del 2006, la fiscalía señala que la mayoría de dinero ilícito provino del “extraído ilegalmente del tesoro público de la República Bolivariana de Venezuela”, que les habría sido remitido por el desaparecido expresidente Hugo Chávez.

El dinero, habría llegado a través de valijas diplomáticas y vía pagos simulados por informes técnicos de servicios profesionales de Nadine Heredia.

La exfuncionaria diplomática venezolana Virly Torres, quien es mencionada en este proceso, fue citada como testigo, pero hasta la fecha no se ha presentado a rendir su testimonio en el juicio oral.

Sobre la campaña electoral del 2011, el Ministerio Pública señala que Humala y Heredia habrían recibido dinero proveniente de las empresas privadas Odebrecht y OAS, cuya fuente sería el producto de actos de corrupción.

“Se atribuye a la procesada Nadine Heredia Alarcón (en calidad de autora) el hecho de haber incrementado su patrimonio, con parte del dinero de presunta fuente ilícita percibido para el financiamiento de la postulación de Ollanta Moisés Húmala Tasso, en las campañas electorales presidenciales 2006 y 2011″, se indica en la acusación.

El monto, según confesión de Jorge Barata , exdirector de Odebrecht en Perú, habría llegado a los US$3 millones.

“Fueron 3 o 4 entregas, ella me llamaba, me pregunta cuando iba a llegar el recurso, yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días, la presión era grande, porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero.”

JORGE BARATA, Exdirector de Odebrecht en Perú y colaborador eficaz