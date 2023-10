El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que en la institución que dirige no existen concursos públicos, sino designación de encargaturas por cargos de confianza, como es el caso de los adjuntos.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que debido a este escenario decidió presentar un proyecto de ley al Congreso para determinar si se continúa con ese escenario o se designen a los adjuntos de la entidad mediante concurso público.

MIRA AQUÍ: Josué Gutiérrez plantea modificar ley orgánica de la Defensoría del Pueblo para elegir a sus adjuntos

“(Sobre) los cargos de confianza, que no es de este momento sino de años atrás, en la Defensoría del Pueblo no existen concursos públicos, sino designación de encargaturas por cargos de confianza, que es lo que he heredado y que he puesto en consulta al Congreso”, expresó.

“En estos momentos, cuando yo ingresé encontré a todos los adjuntos de confianza, pese a que se tenía que hacer un concurso. Entonces sinceremos la función pública y pongamos a debate, y si el Congreso insiste en que tiene que ser por concurso, así será, y si se sincera como hasta ahora lo ha sido, será de la otra manera”, agregó.

En ese sentido, explicó que es un “heredero de esa costumbre” y apenas 11 adjuntos han pasado por concurso público. Así, detalló que después de eso cerca de 40 adjuntos han sido prácticamente designados “por confianza”.

“Dentro de eso, como temas colaterales son lo que en este momento viene ocurriendo en la Defensoría. Hace muchos años no hay concurso porque justamente el elemento fundamental de la misma es la direccionalidad de la Defensoría. Esto puede estar bien, puede estar mal, me reservo el fundamento central”, subrayó.

Gutiérrez también aclaró que de ninguna manera pretende quedarme más tiempo en la Defensoría del Pueblo con su propuesta de permanecer en el cargo hasta que el Congreso elija a su sucesor y porque la finalidad es no dejar “acéfala” a su institución.

“Lo correcto sería seis meses antes, el Congreso de la República elige al sucesor y el día del vencimiento del tiempo sea relevado por otro. En tanto eso no ocurra, lo que dice la misma norma es que se dé continuidad a quien viene ejerciendo la función”, sentenció.

Como se recuerda, el titular de la Defensoría del Pueblo envió al Congreso de la República el proyecto de ley de fortalecimiento de su institución, a fin de que sea debatido en ese poder del Estado.

En un oficio enviado al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), indicó que la finalidad es garantizar las intervenciones de la Defensoría, optimizar capacidades orientadas a la atención de quejas y facilitar la prestación de los servicios públicos de forma responsable y transparente.