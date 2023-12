Unidad de Investigación

En un operativo por la investigación del Caso Madre Mía, fiscales y policías del grupo Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la Diviac de la Policía Nacional (PNP) detuvieron en Tarapoto (San Martín) al exsuboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén, quien fue cercano al expresidente Ollanta Humala y es acusado de haber entregado un soborno a Jorge Ávila Rivera para que cambiara su testimonio, que implicaba al líder del Partido Nacionalista. Gómez es familiar de la esposa de Ávila.

La diligencia, denominada ‘Cuervo’, se lleva a cabo en simultáneo en las ciudades de Tarapoto, Pucallpa, Tingo María, Pisco, Arequipa y Lima. Otro de los detenidos, según pudo conocer El Comercio, es el empresario Julio Méndez, un hombre clave en el Caso Madre Mía.

Operativo del Caso Madre Mía en Tarapoto

En el 2017, el fiscal Luis Valdivia dispuso reabrir la investigación por la desaparición forzosa y el homicidio de Benigno Sullca y Natividad Ávila, ocurridos en la base contrasubversiva de Madre Mía (Tingo María, Huánuco), en 1992, y por la tentativa de homicidio de Jorge Ávila (hermano de Natividad Ávila), quien fue torturado.

El expresidente Humala es uno de los investigados por el fiscal Valdivia. El líder del Partido Nacionalista ya antes había sido procesado por el caso, pero en el 2009 el Poder Judicial lo absolvió por falta de pruebas en su contra.

Ollanta Humala durante la etapa que estuvo a cargo de la base contrasubversiva de Madre Mía. / DIFUSION

Valdivia reabrió la indagación días después de que El Comercio revelara interceptaciones telefónicas legales que evidenciaban las conversaciones sobre el pago a Ávila, que se dieron en el contexto de la campaña electoral del 2011, en la que Humala ganó la presidencia. Este Diario también dio a conocer la versión de Ávila sobre el ofrecimiento de dinero para que cambiara su testimonio.

Según Ávila, en el 2006 y 2011 le pagaron para que negara que Humala era el ‘capitán Carlos’, como se conocía al jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía.

“Me pagaron 4.500 [dólares], pero en partes. [...] Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar [Gómez]. […] [Me pidió] que me retracte, que no le eche la culpa a Humala”, contó a este Diario en el 2017.

Sobre los hechos de 1992, Ávila dijo: “Yo me aventé al río Huallaga cuando me querían matar los soldados [...]. A los tres [su hermana Natividad, su cuñado Benigno Sullca y él] nos han sacado juntos para que nos maten”, recordó en el 2017. Cuando se le preguntó quién fue el responsable, contestó: “El capitán Ollanta”.

Respecto a las interceptaciones telefónicas, estas se llevaron a cabo entre abril y junio del 2011 por orden de un juez, como parte de la investigación al entonces cabecilla de Sendero Luminoso Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’ y sus posibles nexos con la excongresista nacionalista y dirigente cocalera Nancy Obregón. En algunos hablan Ávila y Gómez.

Los audios revelados en el 2017 habían permanecido guardados durante seis años en un cajón del despacho de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Marco Guzmán, quien nunca entregó estas pruebas a la sala que procesó a los colaboradores de Humala.