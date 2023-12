Jaime Villanueva, el exasesor principal de Patricia Benavides señalado como parte de su presunta red criminal, cambió de defensa legal mientras cumple su orden de detención preliminar. La variación supone un cambio en su estrategia de defensa, que al inicio se basó en cuestionar la veracidad de los chats del caso.

El Comercio conoció que el último jueves por la noche, el abogado César Euscategui fue notificado con un escrito presentado a la fiscalía a nombre de Jaime Villanueva, en el cual este designaba a un nuevo abogado. El documento no detalló los motivos del cambio.

En su lugar, Jaime Villanueva nombró como su nuevo abogado a Luis Javier Capuñay, quien hasta marzo de este año era fiscal especializado contra el crimen organizado. Dentro de su trayectoria fiscal, Capuñay representó al Ministerio Público en algunas audiencias de prisión preventiva del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ en el 2018.

Patricia Benavides se ha negado a renunciar al cargo de fiscal de la Nación.

El cambio se da en medio de la orden de 10 días de detención preliminar que cumple Jaime Villanueva por la investigación de una presunta red criminal liderad por Patricia Benavides, de quien era asesor principal. La investigación también incluye a otros dos asesores de la fiscal, Miguel Girao y Abel Hurtado, quienes por ahora son investigados en libertad.

La detención de Jaime Villanueva expirará el próximo jueves 7 de diciembre. Antes de esa fecha el equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) formaliza su investigación. En consecuencia, también debe decidir si pide prisión preventiva en su contra o si lo continúa investigando solo bajo comparecencia con restricciones.

Si ocurre lo primero, el exasesor seguiría detenido hasta que el juez decida sobre su prisión preventiva, que podría durar hasta tres años. Si ocurre lo segundo, saldría libre el mismo 7 de diciembre, cumplidos los diez días de detención. Así, los próximos días son claves para el futuro del investigado. Es en ese escenario que se el cambio de su defensa legal.

César Euscategui contó que asumió la defensa de Jaime Villanueva el mismo día de su detención, el lunes 27 de noviembre. Previamente, fue abogado de Lilia Paredes, primera dama durante el gobierno de Pedro Castillo, y declaró ante la prensa como abogado de Abel Valvidia, investigado por la muerte tras una fiesta a la que asistió la congresista Rosselli Amuruz.

Jaime Villanueva permanece detenido por investigación que involucra a Patricia Benavides. (Foto: GEC)

Uno de los principales elementos de la fiscalía contra el exasesor de Patricia Benavides son chats de WhatsApp suyos con un legislador en el que presuntamente coordina votaciones para favorecer los interesas de la fiscal. Dentro de su defensa, Escautegui cuestionaba que la fiscalía no haya dicho de qué número de celular salieron los chats o a quien le pertenecen.

“No hay elementos de convicción mínimamente corroborados [...] No hay autenticidad de esos chats”, respondió el último miércoles en RPP. También alegó que en el allanamiento de la fiscalía al despacho de Jaime Villanueva “no se encontró nada” y que no tenía conocimiento por qué Patricia Benavides lo cesó de su cargo el último lunes por la madrugada.

El abogado penalista Andy Carrión comentó a El Comercio que un cambio de abogado en esta situación representa un cambio de estrategia que apunta a que podría someterse a un proceso de colaboración eficaz. Más aún ante la aparición de nuevas evidencias, como audios, y tomando en cuenta que su anterior defensa ya había apostado por negar los chats y rechazar la imputación fiscal.

“El cambio de estrategia pasa por aceptar la responsabilidad o algunos hechos. Sería indicativo de un eventual sometimiento al proceso de colaboración eficaz [...] No sabemos qué pasa adentro, pero es usual que eso suceda: que cambien de abogado para cambiar de estrategia. Y en su caso específico, implicaría eventualmente someterse a una colaboración”, dijo.