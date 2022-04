La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, aseveró que los militantes de su partido pueden trabajar en el actual Gobierno, siempre que no asuman como ministros de Estado. Sus declaraciones se dieron luego de que El Comercio revelara que miembros de Acción Popular trabajan instituciones del Ejecutivo.

“Yo soy de Acción Popular desde que nací, he trabajado 20 años en la administración pública, no he sido de ningún partido, soy una técnica profesional, ¿sabes cuantos funcionarios hay? Estamos halando que 56 tienen carnet de acción popular, que tiene 250 mil afiliados, ¿crees que nos conocemos? No, no nos conocemos todos, la gente tiene que trabajar, chambear, la cosa es que no sea ministro, ahí tiene que retirarse del partido porque no nos han elegido para cogobernar”, manifestó desde el distrito de San Martín de Porres.

“Pero pueden ser asesores o directores, yo he sido asesora del ministro de Trabajo los últimos 5 años y entré como asesora, no busquen 3 pies al gato, vayan al fondo del tema, van fuera de lo contrario”, añadió.

Su pronunciamiento se da luego de que este diario revelara que la mayor cantidad de militantes contratados durante la actual gestión son afiliados a tres organizaciones con presencia en el Congreso de la República: Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP).

La mayoría de militantes del partido fundado por César Acuña han sido contratados en el ministerio de Salud (75) y del Interior (20). Mientras que Acción Popular tiene 57 militantes que empezaron a trabajar en el Ejecutivo en el gobierno de Castillo. De estos, 23 están en el sector Salud y 11 en Interior.