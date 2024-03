El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cobró al menos S/ 45 mil a una ONG que se vinculó con diversas entidades del Estado durante este gobierno y el de Pedro Castillo, como los ministerios de Defensa y de Desarrollo e Inclusión Social, la Marina de Guerra del Perú y la Autoridad Portuaria Nacional, reveló “Punto final” este domingo.

Se trata de la organización denominada Manos que Ayudan de Corazón. Nicanor Boluarte le emitió un recibo por honorarios de S/ 10 mil en julio pasado, otro por S/ 20 mil en septiembre y un tercero por S/ 15 mil en noviembre.

De acuerdo con la información que aparece en los recibos, el hermano de la presidenta cobró esa cifra por participar en la elaboración de un plan de trabajo sobre educación básica rural y cierre de brechas de desigualdad.

El director de la ONG, Álvaro González, dijo a “Punto final”: “El señor Nicanor Boluarte no ha trabajado para nosotros. Ya me he averiguado. Él ha participado por cooperantes porque es un abogado y maestro de perfil en zonas rurales. [...] Ha participado como consultor con dinero de cooperantes”.

No obstante, González dijo no saber quiénes fueron los “cooperantes”. Y en otro momento añadió: “Él ha brindado un servicio y lo ha cumplido, pero yo no lo conozco, no conozco a nadie de su entorno”.

En abril pasado, la ONG canalizó la entrega de tablets donadas por la empresa Huawei a 148 beneficiarios del programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La ceremonia por esa donación se realizó en Palacio de Gobierno con la participación de Dina Boluarte.

El Midis dijo a “Punto final” extraoficialmente que el pedido de tablets se hizo directamente a Huawei y que esta aceptó, pero que la entrega se canalizaría mediante la ONG.

González negó que Nicanor Boluarte esté canalizando ayuda de privados para el gobierno. En tanto, Huawei no respondió.

Luego, en diciembre pasado, la ONG firmó un convenio con el Ministerio de Defensa para brindarle apoyo interinstitucional. Según González, el citado ministerio no les dio dinero o consultorías. “El único interés es la logística”, dijo.