En febrero del 2022 se inició el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros procesados por el presunto delito de lavado de activos. Entre los implicados están Ilan Heredia Alarcón, hermano de la exprimera dama, y Julio Torres Aliaga, asistente personal del exmandatario quien, oficialmente, era el tesorero del partido Gana Perú (luego denominado Partido Nacionalista Peruano).

El fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche, a cargo del caso, acusa a Humala y Heredia de haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011. Según la acusación, el círculo cercano del partido ayudó a convertir y dar apariencia de legalidad a los aportes ilícitos, recurriendo a figuras como el ‘pitufeo’ y los falsos aportantes.

En las audiencias judiciales de los últimos meses, la fiscalía ha expuesto documentación, testimonios y otros elementos que sustentan su postura.

En esa línea, en mayo pasado se presentaron audios vinculados a la investigación como elementos de prueba. Estas escuchas, registradas entre abril y junio del 2011, no habían sido reveladas anteriormente.

El fiscal Germán Juárez explicó a El Comercio que, durante la etapa de investigación preparatoria, supo que en el Caso Madre Mía había audios vinculados a personajes cercanos al Partido Nacionalista. Por ello solicitó al fiscal Marco Guzmán Baca, a cargo del caso, la autorización para reexaminarlos. Así, halló alrededor de 100 escuchas que consideró relevantes para su investigación, las cuales fueron incluidas en esa carpeta tras una aprobación judicial.

En abril del 2017, la Unidad de Investigación de El Comercio accedió a las transcripciones de esos diálogos. En ellos se revelaba que Ilan Heredia, en la práctica, manejaba y tomaba decisiones sobre las finanzas de la organización política. Para la fiscalía, era un tesorero de facto, mientras que Julio Torres lo obedecía.

Ahora este Diario publica los audios. El elemento común en todas las conversaciones es Ilan Heredia. Según los audios, él tomaba la decisión final ante diferentes circunstancias.

Coordinaciones con la ONPE

Días antes de la segunda vuelta electoral, realizada el 5 de junio del 2011, Luis Barboza, entonces funcionario de la ONPE, se comunicó con Julio Torres en varias oportunidades para insistir con un pedido de información que le hizo a Ilan Heredia.

En la primera llamada, realizada el 30 de mayo, Barboza le informa: “Le agradecemos mucho porque nos reunimos el viernes con el señor Ilan en las oficinas del partido”. Y le reitera que debe presentar información sobre la segunda vuelta: “Yo lo estoy tratando de ubicar [a Ilan Heredia], pero parece que está... no figuro en su teléfono. […] Estoy recurriendo a usted para que me haga el favor de avisarle”.

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 3 #VideosEC #UI

El 31 de mayo se dieron otras tres conversaciones con el mismo tenor. Barboza le solicita a Torres la información vinculada al partido y le pide insistir con Ilan Heredia.

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 4 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 5 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 6 #VideosEC #UI

El 6 de junio, un día después de la segunda vuelta, Barboza llama a Torres para felicitar a Gana Perú por el triunfo electoral ante Fuerza 2011 y le recuerda el pedido de información: “Le voy a estar haciendo llegar una comunicación, con un recordatorio para que también a su vez a Ilan, quisiera que le haga partícipe todo lo que hemos conversado. A ver si a la brevedad posible, pues, pueden presentarnos la información”.

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 7 #VideosEC #UI

En todos los casos, Torres reconoció su voz y el contenido de las conversaciones.

En una audiencia del juicio, la fiscalía describió así los diálogos: “Este funcionario de la ONPE no se la pide [la información] a Julio Torres, sino [pide] que, a través de Julio Torres, Ilan Heredia Alarcón le haga llegar a la ONPE”.

Sobre estas conversaciones, el abogado de Julio Torres, David León, insistió en que “no hay ningún aspecto ilícito” y que en ellas Torres no niega su rol de tesorero.

En abril del 2017, el entonces funcionario de la ONPE Luis Barboza reconoció, ante la consulta de El Comercio, las conversaciones que sostuvo con Torres, así como la visita que realizó a la sede de Gana Perú para reunirse con Ilan Heredia con el fin de revisar las cuentas del partido.

“Él era el hombre que manejaba el dinero […]. En la práctica, Ilan es el que mueve todo”, dijo. Luis Barboza, exfuncionario de la ONPE





El jefecito, las inspecciones y otras gestiones

En una conversación del 26 de mayo del 2011, cuando Gana Perú se encontraba en la campaña electoral de cara a la segunda vuelta, se escucha a la gerente de la agencia de viajes AC Tours, Adela Cambana, conversar con Julio Torres. Cambana, con preocupación, le pide que alguien acuda a su oficina porque teme “cometer errores” ante una inspección de la ONPE. Torres le informa que está viajando y le sugiere no proporcionar información.

Luego comenta: “Usted tiene que hablar con Ilan. Yo ahorita lo voy a llamar”. Cambana insiste: “Dígale que me llame Ilan […] yo necesito a alguien acá hoy día”.

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 1 #VideosEC #UI

En diálogo con El Comercio, Cambana explicó: “Ellos [el partido] me compraban boletos y, a la hora que vamos a ver, había más boletos comprados a título personal que por el partido […]. Ahí radica la conversación”. Precisó que “mandó toda la información” solicitada.

El mismo día, Torres habló con Ilan Heredia, a quien llama jefecito, para informarle sobre lo sucedido. “[...] ¿Alguien puede ir a AC Tours o llamar por teléfono y explicarles?”, le dice. Heredia le responde que no se preocupe.

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 2 #VideosEC #UI

Otra de las conversaciones fue registrada en abril del 2011. Esta vez, Julio Torres se comunica con Ilan Heredia para comentarle sobre la situación de una persona identificada como “Hugo”, encargada de ir al “jurado” para entregar documentos del partido. “Le han citado y dice que tiene que presentar los recibos”, le indica Torres.

En el diálogo, Hugo interviene y coordina con Heredia la hora en la que se encontrarán para entregarle la información requerida. “[…] Regrésate a mediodía [...]. A esa hora tengo listo todo”, señala Heredia.

Caso Ollanta Humala: audio sobre inspecciones de la ONPE 8 #VideosEC #UI

Tanto Ilan Heredia como Julio Torres reconocieron la comunicación.

La rica miel, autógrafos y conversaciones en clave

Entre los audios presentados por la fiscalía, también destacan algunos en los que el hermano de Ilan Heredia le ordena a Julio Torres realizar depósitos de dinero, le solicita su “autógrafo” (es decir, su firma), entre otras coordinaciones que reflejan una relación jerárquica. En algunos audios, además, hablan en clave. En uno del 10 de mayo del 2011, Torres le dice a Heredia que el “jefe” le encargó hablar con “la rica miel”, quien era alguien que “iba a apoyar al ‘hombre’”. Ese mismo día, Ollanta Humala llamó a Torres, quien le dijo que “‘la rica miel’ ya habló con uno de sus voceros”. En otro audio, del 26 de abril del 2011, Heredia le menciona a Torres un tema que no pueden conversar “por teléfono”.

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 1 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 2 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 3 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 4 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 5 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 6 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 7 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio relacionado a Ilan Heredia 8 #VideosEC #UI

"Dos gringos... es orden del hombre"

En otro grupo de las conversaciones, se evidencia la disposición y el manejo que Ilan Heredia tenía sobre el dinero vinculado a la campaña electoral. Hay diálogos de Heredia y Julio Torres con Adrián Villafuerte y Cinthya Montes, personas de confianza de Ollanta Humala. En un diálogo, del 4 de junio del 2011, Heredia le dice a Torres que deben darle a una persona “dos gringos”, ya que era “una orden del hombre”. Así, Torres indica que le quedan “ocho” de los “diez” que le habían entregado.

Caso Ollanta Humala: audio sobre el manejo de dinero 1 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre el manejo de dinero 2 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre el manejo de dinero 3 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre el manejo de dinero 4 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre el manejo de dinero 5 #VideosEC #UI

Caso Ollanta Humala: audio sobre el manejo de dinero 6 #VideosEC #UI

En comunicación con El Comercio, Juárez remarcó la postura de la fiscalía: “Quien manejaba las cuentas del partido era Ilan Heredia, no era Julio Torres. Por eso Julio Torres solamente hacía lo que Ilan Heredia le decía o lo que tenía que firmar […]. [Torres] no tenía por qué recurrir a él si Ilan Heredia Alarcón supuestamente no tenía ningún cargo en el partido”.

David León, abogado de Julio Torres, dijo a este Diario que en estos audios “no hay absolutamente nada ilegal, ni planean lavar, ni se habla de aportes ilícitos, no hay ninguna sola mención de aportantes de origen brasileño”.

Respecto al juicio, León señaló: “Estamos serenamente esperando una decisión imparcial […]. Nosotros calculamos que el resultado será positivo porque hasta el momento no se ha logrado demostrar ningún dinero ilícito ingresado a las arcas del partido”.

En una audiencia, Martín Cubas, abogado de Ilan Heredia, cuestionó la legalidad de los audios. Respecto a las conversaciones señaladas, mencionó que evidencian el apoyo entre Heredia y Torres, pero que no revelan que Heredia haya asumido las funciones de tesorero: “En ninguna parte de este documento se da cuenta que Ilan Heredia haya recibido aportes, haya efectuado contratación de publicidad que son las principales labores de un tesorero de campaña”.

Para Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, estos audios “carecen de valor probatorio” en relación con la acusación. Así lo expuso durante las sesiones judiciales.