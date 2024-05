Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, aseguró que no está “derrotado” y que apelará a la sanción de destitución contra la exfiscal de la Nación, aprobada este miércoles por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En diálogo con Canal N, cuestionó que María Zavala y Guillermo Thornberry hayan votado a favor del informe final, pese a que semanas atrás se habían inhibido de intervenir en el caso.

Indicó que la destitución no aplica para la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal suprema, y a la exfiscal suprema provisional Azucena Solari, quien reemplazó a Bersabeth Revilla luego de su remoción, pues no se alcanzaron los cinco votos necesarios.

“En lo absoluto (no estoy derrotado) porque estamos decidido con la doctora y todo el equipo de defensa a seguir esto hasta el final. Eso es un hito que tiene una serie de defectos que van a salir a la luz”, expresó.

“Para empezar (vamos a apelar). No todas las tres destituciones tienen cinco votos. De acuerdo a la norma, tiene que ser 2/3, cinco votos (…) Para Enma Benavides y a la doctora Azucena (Solari) solamente ha habido tres votos. Ellos dicen que la han destituido, pero no, no han alcanzado los cinco votos”, agregó.

Del Castillo cuestionó que el pleno de la JNJ utilizara elementos de convicción como “pruebas absolutas”, por lo que enfatizó que “esto no ha terminado” y que no significa “derrota para nadie”.

“Esto es un atropello, un abuso que da vergüenza. La semana pasada el juez Checkley resolvió el impedimento de salida del país. ¿Cuál fue el fundamento reiterado? No hay prueba suficiente. Si estamos hablando del mismo expediente, cómo lo que aquí son pruebas incipientes, en la Junta Nacional de Justicia resultan pruebas absolutas, elementos de convicción. Hay mucho jamón que cortar todavía, esto no ha terminado, derrota para nadie”, subrayó.

Finalmente, Jorge del Castillo indicó que evalúa presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial, acudir a la justicia constitucional, al Tribunal Constitucional (TC) y hasta la justicia supranacional de ser necesario. “Es un complot lo que se hizo”, sentenció.

Como se recuerda, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, por falta grave en el ejercicio de sus funciones al haber removido a diversos fiscales de casos emblemáticos.