Benji Espinoza reconsideró su decisión inicial de alejarse de la defensa legal de Pedro Castillo y volverá a ser abogado del mandatario y de la primera dama, Lilia Paredes.

MIRA AQUÍ | Benji Espinoza renunció a la defensa legal de Pedro Castillo y de la primera dama, Lilia Paredes

A través de su cuenta en Twitter, el letrado indicó que dio marcha atrás en su decisión luego de reunirse con el jefe de Estado este miércoles en Palacio de Gobierno.

“Me reuní con el Presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del Presidente y la Primera Dama”, escribió en la red social.

Horas antes, Espinoza anunció que dejaba de ser el abogado del mandatario, enfatizando que su labor fue defender el debido proceso y la presunción de inocencia. Precisó que los letrados no pueden ser “juzgados” por quienes eligen como clientes.

Posteriormente, en diálogo con la prensa, el letrado explicó que tanto Castillo Terrones como Paredes Navarro están siendo sometidos a una persecución mediática.

“No voy a señalar las razones de mi renuncia, eso solo le compete a mi cliente y a mí. Yo le he dicho al presidente mis razones. Yo tengo códigos, mal haría yo de hablar de asuntos que solo nos incumben a nosotros, estamos hablando del secreto profesional, secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado”, expresó.

“El único que libera el secreto profesional es el cliente y si no me autoriza, las razones de mi renuncia solo las sabrán el presidente, la primera dama y yo. Son razones que he tenido y que se las he dicho a mis clientes, mal haría yo en violar el secreto profesional y decirles eso a ustedes”, añadió.

Sin embargo, Espinoza Ramos dijo que no se retracta de ninguna de las líneas de defensa que articuló cuando fue abogado de Castillo y Paredes. En ese sentido, consideró que existe un “linchamiento” en su contra.