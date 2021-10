El presidente de la República, Pedro Castillo, participó en el homenaje póstumo al fallecido congresista de Perú Libre, Fernando Herrera, desde donde hizo un llamado a la unidad al Parlamento y a dejar de lado los enfrentamientos.

“A los compañeros, maestros, pido en nombre del compañero Fernando que estemos más unidos y al Congreso de la República. Que nos lleve más a la unidad, en la práctica para consolidar este país que necesita mucho de sus hijos y sus autoridades”, manifestó el jefe de Estado.

Pedro Castillo, quien acudió a la ceremonia en el Congreso de la República acompañado por el Gabinete de Mirtha Vásquez, pidió que los poderes del estado dejen de lado las polémicas para ya no estar en zozobra y trabajar por la patria.

“Pido en memoria de mi hermano Fernando para que los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo para no solo congresistas, sino ministros, que ya no estemos en zozobra y de repente dejemos esta tierra preocupados por lo que tenemos que hacer por esta patria. Hoy le corresponde a él, nosotros iremos después”, destacó el jefe de Estado.

En sus palabras, el mandatario agradeció al Parlamento por permitir su participación en la ceremonia y recordó cómo conoció al fallecido congresista en una “gesta justa por la educación”.

“Siempre nos comunicábamos, me visitaba, siempre a palacio y en la campaña también y en estos últimos tiempos. En estos últimos días me decía ‘compañero, me siento impotente al no poder realizar algunos proyectos que tengo que mi pueblo me encarga’”, comentó.

“En esta vida somos pasajeros y creo que los que estamos en este mundo por momentos, a veces vivimos equivocados, enfrentádonos, confrontándonos y esta es una muestra de lo malo, lo bueno que hagamos, nos reducimos a un simple cajón, en un simple ataúd [...] Que Fernando se lleve su cuerpo, lo físico. Hermano, déjanos tu lucha, déjanos tu fuerza, tu coraje, el amor a u patria, el amor a tu pueblo, no te vamos a defraudar”, concluyó.

