El expresidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) dijo que confrontó a su entonces vicepresidente, Martín Vizcarra, semanas antes de su renuncia en marzo del 2018 para decirle que sabía de sus reuniones con Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular.

En declaraciones a RPP, dijo que tanto Vizcarra como la lideresa fujimorista fueron parte de un complot para sacarlo del cargo de jefe de Estado.

“Varias semanas antes de mi renuncia, yo lo confronté y le dije, ‘yo sé que tú te estás reuniendo con la jefa de la oposición, con la cual he tenido algunas conversaciones incluso contigo y he tenido otras propiciadas por el cardenal Cipriani. Sé que has estado anoche con ella en tal sitio, con el señor Chlimper y otros”, recordó.

El expresidente PPK dijo que supo de reuniones de Martín Vizcarra con Keiko Fujimori semanas antes de su renuncia. (RPP)

PPK señaló que, en aquella oportunidad, le pidió lealtad como presidente. “Si tú quieres sacarme del puesto, dilo público. No estés circulando por hoteles o departamentos misteriosos”, agregó.

También detalló que, junto a Mercedes Aráoz, tuvieron otras conversación cerca al distrito de Ancón.

“Se le veía muy agitado y Meche me dijo, quizá con un instinto femenino, algo pasa aquí. Pero yo, del servicio de inteligencia, ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo”, aseveró.

Kuczynski, de otro lado, aseguró que ha contribuido con todas las investigaciones en su contra en el Ministerio Público luego de cinco años, de los cuales tres pasó con arresto domiciliario. El exmandatario cuestionó las restricciones e incautaciones en su contra, pero reiteró que está dispuesto a responder a la justicia.

“He ido a la fiscalía más de 100 veces como investigado y testigo y hasta el día de hoy no tengo una sola acusación. Ha sido realmente un periplo un poco triste para mí, para mi familia”, dijo sobre el proceso en su contra por supuestos actos de corrupción vinculados a Odebrecht cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.

El 2 de febrero, el Poder Judicial revocó la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por 36 meses, en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos agravado por lo aportes al partido Peruanos por el Kambio.