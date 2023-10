Los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) juraron en el cargo en enero del 2020 por un periodo de cinco años. No obstante, un sector mayoritario del Congreso busca destituirlos por presuntas causas graves.

El informe final que recomienda la destitución de Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello está listo para ser debatido y votado en el pleno del Congreso, la última y definitiva instancia.

Los siete llegaron a la JNJ por alcanzar los primeros puestos en un concurso público dirigido por una comisión especial en el 2019. Pero en ese concurso también se seleccionaron a sus suplentes.

Por orden de mérito, los suplentes serán convocados si el Parlamento decide destituir a todos los magistrados o a algunos de ellos. Son los abogados Abraham Siles Vallejos, Mónica Rosell Medina, Marco Tulio Falconi Picardo, Jaime de la Puente Parodi, María del Pilar Tello Leiva, Jorge Calderón Castillo y Jacinto Rodríguez Mendoza .

ASÍ QUEDARON UBICADOS EN EL CONCURSO DE MÉRITOS:

PUESTO NOMBRE RESULTADO OBTENIDO CARGO 1 Aldo Vásquez Ríos 90.75 Titular 2 Henry Ávila Herrera 88.15 Titular 3 Inés Tello de Ñecco 84.05 Titular 4 María Zavala Valladares 83.60 Titular 5 Imelda Tumialán Pinto 80.80 Titular 6 Antonio de la Haza Barrantes 80.65 Titular 7 Guillermo Thornberry Villarán 80.40 Titular 8 Abraham Siles Vallejos 79.90 Suplente 9 Mónica Rosell Medina 79.00 Suplente 10 Marco Tulio Falconi Picardo 78.50 Suplente 11 Jaime de la Puente Parodi 78.45 Suplente 12 María del Pilar Tello Leyva 78.00 Suplente 13 Jorge Calderón Castillo 76.95 Suplente 14 Jacinto Rodríguez Mendoza 75.00 Suplente

Pasado político y cuestionamientos

En agosto del 2021, el abogado Marco Tulio Falconí fue designado jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de Transportes, el hoy prófugo Juan Silva Villegas. No obstante, renunció a los pocos días.

Falconí también fue congresista de la República en el periodo 2011 - 2016 con Alianza Electoral Perú Posible. Además, buscó volver al Parlamento en las elecciones del 2021 con Podemos Perú, pero no tuvo éxito.

Luego postuló al cargo de gobernador regional de Arequipa en las elecciones del 2022, pero tampoco fue elegido.

Falconí figura en el registro de llamadas del prófugo ex juez supremo César Hinostroza, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay registro de 18 llamadas entre ambos.

Además, en el concurso para la JNJ fue nombrado magistrado titular en un primer momento por los miembros de la comisión especial de selección. Sin embargo, luego se le descontaron puntos al determinarse que no le correspondía una bonificación del 10% que recibió en el puntaje de la fase de entrevista personal.

Incidente con Gutiérrez

El abogado Siles es el primer suplente en la nómina. En el 2020 protagonizó un incidente con el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien presidía la comisión especial para la JNJ.

Aquella vez, Siles remarcó que no tuvo ninguna comunicación con César Hinostroza, como sí la tuvo Gutiérrez.

“Yo no he hecho ninguna llamada ni he recibido ninguna llamada del señor Hinostroza. [...] He leído, por ejemplo, que él se ufana de hacer publicaciones y que ha llamado, por ejemplo, al defensor del Pueblo, al parecer en razón de su trabajo como editor de una casa editorial”, señaló.

Aludido, Gutiérrez le respondió: “No le voy a permitir que utilice una frase para veladamente señalar que otros sí podrían tener otro tipo de vínculo. Usted omite decir, por ejemplo, que en julio de 2018 fui el primer funcionario que señaló al señor Hinostroza indicando que no podía permanecer ni un minuto más como miembro del Poder Judicial”.

En otro momento de la sesión, Siles negó tener vínculos con alguna ONG u agrupación política, aunque luego precisó que sí tuvo “un vínculo de trabajo” con el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Otros suplentes

Los abogados Mónica Rosell y Jaime de la Puente son vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la contraloría.

Rosell asumió este mes la presidencia de ese jurado, que constituye la última instancia administrativa en el procedimiento sancionador.

En tanto, María del Pilar Tello es docente universitaria. Fue presidenta de Editora Perú entre el 2006 y el 2010 y postuló al Congreso en tres oportunidades sin éxito con el Partido Solidaridad y Democracia (1992), Unión por el Perú (1995) y el Partido Aprista Peruano (2001).

El abogado Jorge Calderón fue vocal supremo provisional de Sala Penal Permanente de la Corte Suprema entre el 2006 y el 2013.

Por último, Jacinto Rodríguez fue presidente de la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia hasta 2017.