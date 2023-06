Así lo señaló el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, mediante un video que el Ministerio Público de ese país compartió con El Comercio.

“ Se determinó que estos dineros eran producto de una coima o un soborno que recibió este expresidente producto de la concesión del proyecto vial interoceánico entre Perú y Brasil, y que estaba relacionado también con todo el caso de megacorrupción que salpicó a muchos países de América Latina, conocido como Odebrecht. Costa Rica hizo la investigación propia por el delito de legitimación de capitales dado que a nuestro sistema financiero ingresaron más de 20 millones de dólares producto de ese acto de corrupción ”, dijo.

El delito de legitimación de capitales se conoce en el Perú como lavado de activos.

La investigación penal de la fiscalía costarricense se inició en el 2013. Ese mismo año, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y la fiscal Elizabeth Parco viajaron a ese país para obtener información sobre el caso.

"Se hicieron todas las diligencias propias de la investigación. Se generó el decomiso o la inmovilización de los recursos y eso llevó a una investigación más profunda" Olger Calvo Calderón, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial

Las pesquisas en Costa Rica comenzaron a partir de información confidencial sobre presunto dinero ilícito que ingresó a un banco privado de ese país.

El fiscal Calvo precisó que el dinero estaba vinculado “tanto al expresidente Alejandro Toledo como a sus personas más cercanas: parientes y personal de confianza”, en referencia a la suegra del expresidente, Eva Fernenbug; y Avraham Dan On, ex encargado se seguridad de Palacio de Gobierno.

El Comercio informó en el 2014 que Dan On viajó a Costa Rica al menos nueve veces mientras trabajaba para Toledo.

De acuerdo con las investigaciones, trabajadores del banco costarricense violaron las normas antilavado para que el dinero ingrese al sistema financiero de ese país.

En tanto, en el Perú el Caso Ecoteva había estallado con la compra de una casa en Las Casuarinas por más de US$ 3 millones y una oficina en la Torre Omega, en Surco, a nombre de la suegra de Toledo.





La ruta del dinero

Odebrecht utilizó tres sociedades off shore para realizar pagos ilícitos a empresas de Josef Maiman, ex amigo de Toledo fallecido en el 2021, recordó la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, en diálogo con El Comercio.

Las off shore usadas por Odebrecht fueron Klienfield Services Ltd, Intercorp Logistic e Innovation Research Engineering.

Luego, el dinero fue derivado a la empresa Confiado International Corp., para finalmente llegar a manos de sociedades constituidas en Costa Rica también por el entorno de Toledo: Milan Ecotech, Sirlon Dash Consulting y Ecotaste Consulting.

"De allí, una parte de ese dinero viene a Perú para el pago de las hipotecas y de los inmuebles de la pareja Toledo - Karp", señaló Carrión.





El destino del dinero confiscado

Más de US$ 6,6 millones vinculados al Caso Ecoteva fueron confiscados e ingresaron a las arcas del Estado costarricense por orden judicial, como detalló El Comercio el martes 27 de junio.

El dinero le pertenecía a la empresa Ecotaste Consulting.

El fiscal Calvo detalló que los US$ 6.6 millones estarán en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas.

“ Este dinero pasa ya a ser administrado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que debe hacer una distribución - según lo establece la Ley contra la Delincuencia Organizada- entre diferentes programas e instituciones que están combatiendo y ayudan a la persecución de delitos [...]”, dijo.

No obstante, una fuente del equipo especial de fiscales del Caso Lava Jato señaló a El Comercio que se le ha pedido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que busque un entendimiento solidario para pedir que parte de ese monto sea compartido con el Estado peruano.

En tanto, Carrión añadió que la procuraduría solicitó, mediante la cancillería, “que se hagan las acciones que el país requiere de cara a pedir que el dinero sea recuperado a favor del Estado peruano”.

"Nosotros hemos venido enviando comunicaciones a cancillería para que, a través de su misión diplomática, se puedan hacer coordinaciones con Costa Rica [para recuperar el dinero]" Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht

La procuradora ad hoc precisó que el trámite para la recuperación del dinero “tiene que ver con el componente penal, no con el asunto de la reparación civil”.

En tanto, el abogado Roberto Su, defensor legal de Toledo, aseguró que este no está vinculado a los US$ 6,6 millones confiscados e insistió en que no realizó acuerdos ilícitos con Odebrecht.

Maiman debe US$ 1 millón de reparación civil

Maiman debía pagar US$ 2 millones como reparación civil al Perú, pero falleció en el 2021, cuando solo había pagado US$ 1 millón, precisó Carrión.

“Para [cobrar] el millón que falta, ya hemos iniciado las gestiones a través de nuestra misión diplomática en cancillería. Ya le hemos comunicado al administrador del patrimonio del señor Maiman en Israel que existe esta deuda. Ya se están haciendo las coordinaciones para cobrarla”, dijo.

Clave El fiscal Calvo precisó que parte de los US$ 20 millones que ingresaron al sistema financiero de Costa Rica "salió del país".

"Fueron diversificados hacia otros países u otro tipo de inversiones", señaló.