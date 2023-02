El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, justificó el apoyo de algunos congresistas de Perú Libre a la vacancia de Pedro Castillo tras el golpe de Estado que perpetró en diciembre del año pasado, y el desconocimiento al gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones a Canal N indicó que el acuerdo había sido no apoyar la vacancia de Castillo y esa información se le hizo llegar al entonces presidente un día antes de que se debatiera la tercera moción de vacancia.

En ese sentido, indicó que el anuncio de Castillo Terrones de disolver el Congreso hizo que las cosas cambiaran, dado que Perú Libre había perdido poder en el Ejecutivo y tenía como único espacio el Poder Legislativo.

Así, para Cerrón Rojas los cuatro votos a favor de la destitución de Pedro Castillo en el pleno del 7 de diciembre del 2022 “eran comprensibles” y que en realidad se trataron de “una especie de defensa propia”.

“¿Por qué una parte de los congresistas votan así? Tenemos que defender nuestro espacio de poder político. En el Ejecutivo habíamos perdido todo poder, en el Judicial no tenemos ninguna injerencia y en el Legislativo sí era el espacio de poder de Perú Libre como es hasta ahora, con 15 votos”, expresó.

“No condeno ese voto, pero tampoco lo aplaudo. Es comprensible la reacción de los congresistas. Cuando te están liquidando, ¿qué haces? Fue una especie de defensa propia esos 4 votos de Perú Libre”, agregó.

Llama “usurpadora” a Dina Boluarte

Cerrón Rojas consideró que Dina Boluarte “usurpó” la Presidencia de la República y que el proceso de vacancia contra Castillo Terrones se hizo de manera “express” y sin darle la posibilidad de ejercer su defensa, como estipula la Constitución Política de 1993.

“Creo que Dina Boluarte ha usurpado la Presidencia de la República. El Congreso de la República ha vacado indebidamente a Pedro Castillo. En dos horas ha podido hacer una vacancia express, violando el debido procedimiento, sin darle la defensa a Castillo para que se manifieste como manda el reglamento y donde se necesitaban 104 votos y no 101″, manifestó.

“Castillo es vacado. Allí se produce la usurpación, en el indebido proceso. De allí en adelante ya todo lo que viene no solamente no es legítimo y no es legal. Si no hay un proceso de vacancia como debe ser, prácticamente sería una vacancia que a buena ley debería ser una nulidad”, añadió.

Justifica expulsión de Dina Boluarte

Vladimir Cerrón también recordó que Dina Boluarte fue expulsada de Perú Libre por tres motivos: el primero fue porque le llegó información de que en el Consejo de Ministros ella supuestamente afirmó que él estaría generando las condiciones para la vacancia de Pedro Castillo.

“El otro punto es que el partido Perú Libre era demasiado radical y el tercer punto es que el pueblo había sobrepasado al partido diciendo, en otras palabras, que ya no había que hacerle caso al partido, sino más bien al pueblo. Bajo esa justificación, querer justificar todo lo actuado”, aseveró.

“Es una especie de espacio-tiempo-historia que cada rato justifican para hacer ciertas actividades que no estaban acorde al programa del partido. Tras ese análisis, su comité –que es al que ella pertenecía- la expulsa y la señora no apela al Comité Ejecutivo Nacional y se da por concedida”, acotó.

Finalmente, el también exgobernador regional de Junín señaló que Boluarte Zegarra ya había participado postulando a una alcaldía con Perú Libertario y bajo el nombre de Perú Libre se presentó como candidata al Congreso en las elecciones complementarias del 2020, razones por las cuales se le invitó a integrar la plancha presidencial.

“Creemos que bajo su aporte académico, su profesión, su trabajo, podría contribuir al partido y es por eso que se le invita a la plancha presidencial”, sentenció.

Declaraciones de Vladimir Cerrón sobre Dina Boluarte. (Video: Canal N)